Колишня Остапчука відповіла, чи планує переїзд за кордон та коли захоче вийти заміж

Що написала Горняк

Одне з питань стосувалося того, чи не збирається вона знову переїжджати за межі України. Адже на початку повномасштабного російського вторгнення Христина виїжджала на певний час до іншої країни і жила там.

Як підкреслила знаменитість, вона не хоче наразі цього робити. Проте все ж є одна умова, яка може змінити її думку.

"Я так люблю Київ, що навіть не уявляю знову кудись переїхати. Думаю, мій переїзд можливий тільки якщо за чоловіком, як я завжди казала. А так - ні, поки не збираюсь", - поділилася колишня шоумена.

Що Христина Горняк каже про переїзд за кордон (фото: instagram.com/kristygor)

Окрім того, Горняк також не втомлюється відповідати на питання, що стосуються справ сердечних. Вона чесно поділилася, коли знову захоче заміж, а також оприлюднила кадр у весільній сукні.

"Як тільки, так одразу. Взагалі, як буде - ніхто не знає. Але про родину я, звичайно, мрію. Та я хочу не просто заміж, а хочу поруч людину з однаковими цінностями і так далі. Тому тут не просто вже. Але сукні весільні мені личать, згодна", - зазначила зірка соцмереж.

Що Христина Горняк каже про особисте життя (фото: instagram.com/kristygor)

Нагадаємо, у шлюбі з Володимиром Остапчуком юристка була недовго. Вперше про їхні стосунки стало відомо навесні 2020 року, адже саме у той період ведучий представив Христину як свою обраницю. Восени того ж року вони пішли під вінець, проте вже через кілька років оголосили про розставання.

Після цього Горняк ділилася у мережі, що у неї були стосунки, проте вони також закінчилися.

Остапчук, як відомо, наразі одружений втретє та скоро разом зі своєю обраницею стане батьком. Він має старших сина та доньку від свого першого шлюбу з Оленою Войченко. Наразі його ексдружина та діти живуть за кордоном.

Володимир Остапчук і його третя дружина Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)