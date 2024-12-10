Бывшая Остапчука ответила, планирует ли переезд за границу и когда захочет выйти замуж

Что написала Горняк

Один из вопросов касался того, не собирается ли она снова переезжать за пределы Украины. Поскольку в начале полномасштабного российского вторжения Кристина выезжала на время в другую страну и жила там.

Как подчеркнула знаменитость, она не хочет этого делать. Однако все же есть одно условие, которое может изменить ее мнение.

"Я так люблю Киев, что даже не представляю снова куда-то переехать. Думаю, мой переезд возможен только если за мужчиной, как я всегда говорила. А так - нет, пока не собираюсь", - поделилась бывшая шоумена.

Что Кристина Горняк говорит о переезде за границу (фото: instagram.com/kristygor)

Кроме того, Горняк также не устает отвечать на вопросы, касающиеся дел сердечных. Она честно поделилась, когда снова захочет замуж, а также обнародовала кадр в свадебном платье.

"Как только, так сразу. Вообще, как будет - никто не знает. Но о семье я, конечно, мечтаю. Но я хочу не просто замуж, а хочу рядом человека с одинаковыми ценностями и так далее. Поэтому здесь не просто уже. Но платья свадебные мне подходят, согласна", - отметила звезда соцсетей.

Что Кристина Горняк говорит о личной жизни (фото: instagram.com/kristygor)

Напомним, в браке с Владимиром Остапчуком юристка был недолго. Впервые об их отношениях стало известно весной 2020 года, ведь именно в этот период ведущий представил Кристину как свою избранницу. Осенью того же года они пошли под венец, однако уже спустя несколько лет объявили о расставании.

После этого Горняк делилась в сети, что у нее были отношения, однако они тоже закончились.

Остапчук, как известно, женат в третий раз и скоро вместе со своей избранницей станет отцом. У него есть старший сын и дочь от своего первого брака с Еленой Войченко. Сейчас его экс-жена и дети живут за границей.

Владимир Остапчук и его третья жена Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)