Колишня дружина скандального екснардепа зізналася, скільки витрачає на місяць після розлучення

Телеведуча та інфлюєнсерка Марина Арістова розсекретила, скільки витрачає на місяць після розлучення з екснардепом від "Слуги народу" Юрієм Арістовим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю жінки з Женею Фешаком для проєкту "33 запитання від Люкс ФМ" .

Скільки витрачає Марина Арістова на місяць

Зі слів інфлюєнсерки, вона лише підраховує свої витрати, оскільки до цього, перебуваючи у шлюбі, фінансові питання вирішував чоловік.

"Це було якось хаотично. Зараз за це відповідаю тільки я, тому в кінці місяця зможу сформувати цифру", - поділилася Арістова.

Також ексдружина колишнього нардепа зізналася, на що більше витрачає коштів.

"Я не шкодую грошей на здоров’я, навчання (своє і дітей) й красу", - сказала блогерка.

Відповідаючи на питання "Скільки витрачає на догляд за собою", Марина заявила: "Насправді не дуже багато. Приблизно 10-12 тисяч гривень на місяць".

Нагадаємо, нещодавно Марина Арістова повідомила, що розлучилася з чоловіком, Юрієм Арістовим, після 13 років подружнього життя.

У них є двоє спільних дітей. Крім того, обоє мають дітей від попередніх шлюбів.

Ще пів року тому пара разом відпочивала на Мальдівах, через що згодом Юрій втратив мандат депутата. Зараз же проти нього порушено кримінальну справу і триває слідство.