Бывшая жена скандального экс-нардепа призналась, сколько тратит в месяц после развода
Телеведущая и инфлюенсер Марина Аристова рассекретила, сколько тратит в месяц после развода с экс-нардепом от "Слуги народа" Юрием Аристовым.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью женщины с Женей Фешаком для проекта "33 вопроса от Люкс ФМ".
Сколько тратит Марина Аристова в месяц
По словам инфлюенсерки, она только подсчитывает свои расходы, поскольку до этого, находясь в браке, финансовые вопросы решал муж.
"Это было как-то хаотично. Сейчас за это отвечаю только я, поэтому в конце месяца смогу сформировать цифру", - поделилась Аристова.
Также экс-супруга бывшего нардепа призналась, на что больше тратит средств.
"Я не жалею денег на здоровье, обучение (свое и детей) и красоту", - сказала блогерша.
Отвечая на вопрос "Сколько тратит на уход за собой", Марина заявила: "На самом деле не очень много. Примерно 10-12 тысяч гривен в месяц".
Напомним, недавно Марина Аристова сообщила, что развелась с мужем, Юрием Аристовым, после 13 лет супружеской жизни.
У них есть двое общих детей. Кроме того, у обоих детей от предыдущих браков.
Еще пол года назад пара вместе отдыхала на Мальдивах, из-за чего впоследствии Юрий потерял мандат депутата. Сейчас против него возбуждено уголовное дело и продолжается следствие.
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