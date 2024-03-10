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Бывшая жена скандального экс-нардепа призналась, сколько тратит в месяц после развода

Воскресенье 10 марта 2024 20:42
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Бывшая жена скандального экс-нардепа призналась, сколько тратит в месяц после развода Марина Аристова (фото: instagram.com/marynaaristova)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущая и инфлюенсер Марина Аристова рассекретила, сколько тратит в месяц после развода с экс-нардепом от "Слуги народа" Юрием Аристовым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью женщины с Женей Фешаком для проекта "33 вопроса от Люкс ФМ".

Сколько тратит Марина Аристова в месяц

По словам инфлюенсерки, она только подсчитывает свои расходы, поскольку до этого, находясь в браке, финансовые вопросы решал муж.

"Это было как-то хаотично. Сейчас за это отвечаю только я, поэтому в конце месяца смогу сформировать цифру", - поделилась Аристова.

Также экс-супруга бывшего нардепа призналась, на что больше тратит средств.

"Я не жалею денег на здоровье, обучение (свое и детей) и красоту", - сказала блогерша.

Отвечая на вопрос "Сколько тратит на уход за собой", Марина заявила: "На самом деле не очень много. Примерно 10-12 тысяч гривен в месяц".

Напомним, недавно Марина Аристова сообщила, что развелась с мужем, Юрием Аристовым, после 13 лет супружеской жизни.

У них есть двое общих детей. Кроме того, у обоих детей от предыдущих браков.

Еще пол года назад пара вместе отдыхала на Мальдивах, из-за чего впоследствии Юрий потерял мандат депутата. Сейчас против него возбуждено уголовное дело и продолжается следствие.

Ранее звезда "МастерШеф" рассекретила, сколько зарабатывает в месяц и что приносит ей доход.

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