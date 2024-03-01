Зірка "МастерШеф" розсекретила, скільки заробляє за місяць і що приносить їй дохід
Екссуддя проєкту "МастерШеф", кулінарна експертка Тетяна Літвінова зізналася,скільки заробляє за місяць і що їй приносить дохід.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-каналу "Слава+".
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Зі слів Літвінової, за місяць вона заробляє приблизно 5 тисяч доларів (орієнтовно 147 тис. грн).
"Я точно знаю, скільки я витрачаю, і це приблизно одне й те саме. Приблизно п'ять [тис. Доларів, - Прим.ред]", - зізналася вона.
Тетяна Літвінова (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
Найбільший дохід, каже Тетяна, їй приносять рекламні інтеграції.
Також нещодавно у кулінарної блогерки з’явився свій бізнес.
"Я заробляю на цьому. Нещодавно шукала, де б ще можна заробити, - відкрила інтернет-магазин. Там у мене є девайси, побутова техніка, безліч речей, необхідних саме на кухні. Йому тільки два-три місяці", - поділилася екссуддя шоу "МастерШеф".
Нагадаємо, Літвінова була суддею кулінарного шоу із третього по восьмий сезон.
У 2019 році її місце у проєкті зайняла переможниця другого сезону Єлизавета Глінська, а пізніше її замінила переможниця третього сезону Ольга Мартиновська.
Наразі Тетяна веде свій кулінарний YouTube-канал, на який підписано понад 500 тисяч користувачів.
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