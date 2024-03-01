ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка "МастерШеф" розсекретила, скільки заробляє за місяць і що приносить їй дохід

П'ятниця 01 березня 2024 11:59
UA EN RU
Зірка "МастерШеф" розсекретила, скільки заробляє за місяць і що приносить їй дохід Тетяна Літвінова (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
Автор: Іванна Пашкевич

Екссуддя проєкту "МастерШеф", кулінарна експертка Тетяна Літвінова зізналася,скільки заробляє за місяць і що їй приносить дохід.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-каналу "Слава+".

Деталі

Зі слів Літвінової, за місяць вона заробляє приблизно 5 тисяч доларів (орієнтовно 147 тис. грн).

"Я точно знаю, скільки я витрачаю, і це приблизно одне й те саме. Приблизно п'ять [тис. Доларів, - Прим.ред]", - зізналася вона.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; розсекретила, скільки заробляє за місяць і що приносить їй дохід

Тетяна Літвінова (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Найбільший дохід, каже Тетяна, їй приносять рекламні інтеграції.

Також нещодавно у кулінарної блогерки з’явився свій бізнес.

"Я заробляю на цьому. Нещодавно шукала, де б ще можна заробити, - відкрила інтернет-магазин. Там у мене є девайси, побутова техніка, безліч речей, необхідних саме на кухні. Йому тільки два-три місяці", - поділилася екссуддя шоу "МастерШеф".

Нагадаємо, Літвінова була суддею кулінарного шоу із третього по восьмий сезон.

У 2019 році її місце у проєкті зайняла переможниця другого сезону Єлизавета Глінська, а пізніше її замінила переможниця третього сезону Ольга Мартиновська.

Наразі Тетяна веде свій кулінарний YouTube-канал, на який підписано понад 500 тисяч користувачів.

Нещодавно зірка "Ліги сміху" розсекретила, скільки заробляє під час війни.

Про свій дохід також розповіла Маша Полякова і назвала найдорожчий подарунок від батьків.

Читайте РБК-Україна в Google News
МастерШеф Татьяна Литвинова Зірки шоу-бізнесу
NEWS
У окупантів локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Генерал розповів деталі
У окупантів локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Генерал розповів деталі