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Рада забрала депутатський мандат у Арістова

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Четвер 27 липня 2023 13:19
Рада забрала депутатський мандат у Арістова Фото: Юрій Арістов, нардеп (facebook.com/yuaristov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна рада достроково припинила повноваження народного депутата від партії "Слуга народу" Юрія Арістова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За те, щоб забрати мандат у Арістова, проголосували 320 депутатів ВР.

Рада забрала депутатський мандат у Арістова

Скандал з Арістовим

Нещодавно журналісти-розслідувачі з'ясували, що у липні заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Арістов з родиною відпочивав у 5-зірковому готелі на Мальдівах. Вартість проживання на двох там складає щонайменше 100 тисяч гривень на добу.

Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вимагатиме позбавлення мандата Арістова. Пізніше сам нардеп написав заяву про складання мандату.

Після цього правоохоронці повідомили про проведення обшуків у Арістова. Попередньо, для того, щоб депутат нелегально виїхав за кордон, вносилися неправдиві відомості до офіційних документів, зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" Арістова.

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Верховна рада Слуга народа
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