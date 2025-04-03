Колишня дружина DZIDZIO вперше стане мамою: яскраве відео з животиком

"Славія презентує пісню "Дівка з перцем", в якій співає про суперсилу українок. Цей трек характеризує новий етап її життя", - сказано в описі до відео.

У ролику Ярослава Притула з'являється в яскравому вбранні, під яким можна розгледіти помітно округлий живіт.

"Ще з дитинства про мене говорили: "Це буде дівка з перцем". Ця пісня - правдива історія, пов'язана з кількома шанувальниками. Я не відразу сприймаю знаки уваги, мені потрібен довгий період, щоб зрозуміти серйозність намірів. Це подарунок долі, знайти кохану людину, яка відчуває тебе, і приймає з усіма перчиками", - зазначила співачка.

Співачка поки що ніяк не прокоментувала свій цікавий стан, а також не розповідала, хто її обранець. Водночас в описі відео йдеться, що "після перегляду кліпу залишається більше запитань, ніж відповідей".

Що відомо про стосунки DZIDZIO та SLAVIA

Ярослава Притула вийшла заміж за DZIDZIO (справжнє ім'я - Михайло Хома) у 2013 році.

У 2021 році вони роз'їхалися і ходили до психолога, щоб врятувати шлюб. Пізніше оголосили про розставання після стосунків, які тривали близько 20 років (з них близько 8 років - в офіційному шлюбі). Однак, попри розрив, їм вдалося зберегти дружні стосунки та розійтися без скандалів.

Тоді SLAVIA зізнавалася, що дуже хотіла дітей, проте Дзідзьо не був до цього готовий. Не підтримував він і її прагнення стати відомою співачкою.



DZIDZIO та SLAVIA (instagram.com.slavia_official)