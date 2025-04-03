Бывшая жена DZIDZIO впервые станет мамой: яркое видео с животиком

"Славия презентует песню "Дівка з перцем", в которой поет о суперсиле украинок. Этот трек характеризует новый этап ее жизни", - сказано в описании к видео.

В ролике Ярослава Притула появляется в ярких нарядах, под которым можно рассмотреть заметно округлившийся живот.

"Еще с детства обо мне говорили: "Это будет девка с перцем". Эта песня - правдивая история, связанная с несколькими поклонниками. Я не сразу воспринимаю знаки внимания, мне нужен долгий период, чтобы понять серьезность намерений. Это подарок судьбы, найти любимого чувствующего тебя человека и принимает со всеми перчиками", - отметила певица.

Певица пока что никак не прокомментировала свое интересное положение, а также не рассказывала, кто ее избранник. В то же время в описании видео говорится, что "после просмотра клипа остается больше вопросов, чем ответов".

Что известно про отношения DZIDZIO и SLAVIA

Ярослава Притула вышла замуж за DZIDZIO (настоящее имя - Михаил Хома) в 2013 году.

В 2021 году они разъехались и даже ходили к психологу, чтобы спасти брак. Позже объявили о расставании после отношений, которые длились около 20 лет (из них около 8 лет - в официальном браке). Однако, несмотря на разрыв, им удалось сохранить дружеские отношения и разойтись без скандалов.

Тогда SLAVIA признавалась, что очень хотела детей, однако Дзидзьо не был к этому готов. Не поддерживал он и ее стремление стать известной певицей.



DZIDZIO и SLAVIA (instagram.com.slavia_official)