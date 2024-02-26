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Колишній Трінчер опинився під крапельницями: "Припинив себе контролювати"

Понеділок 26 лютого 2024 13:29
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Колишній Трінчер опинився під крапельницями: "Припинив себе контролювати" Блогер розповів, що з ним сталося (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Поліна Іваненко

Блогер Олександр Волошин, який нещодавно розлучився зі співачкою Анною Трінчер, розповів про проблеми. Як виявилося, чоловік опинився під крапельницями і знає, чому так сталося.

Що сталося з Волошиним, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінка та Telegram-канал блогера.

Волошин опинився під крапельницею

Так, колишній обранець Трінчер виклав фото, на якому він лежить під крапельницями. При цьому блогер спочатку не став пояснювати, що з ним сталося.

Але згодом Волошин розповів, що це - наслідки "бурхливого вечора". Як виявилося, чоловіку знадобилася допомога після вживання алкоголю.

Колишній Трінчер опинився під крапельницями: &quot;Припинив себе контролювати&quot;

Колишній Трінчер показався під крапельницями (скріншот)

Сам блогер зазначив, що перестав себе контролювати. А тому нині вирішив обмежити споживання алкогольних напоїв.

"Тепер я можу пити тільки 1 раз в тиждень, на вихідних! Якщо є привід, то 2 рази - це не критично! Бо зараз я взагалі перестав контролювати себе. Десь останні два тижні особливо! Тому починаєм трансформацію, панове", - написав Волошин.

Колишній Трінчер опинився під крапельницями: &quot;Припинив себе контролювати&quot;

Волошин розповів про проблеми (скріншот)

При цьому чоловік зазначив, що планував чимало справ на ці дні. Але він "не може тримати себе у руках".

"Саша прийняв це рішення". Трінчер розлучається з Волошиним через рік після весілля (відео)

Блогер та співачка оголосили про розлучення восени 2023 року (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Що відомо про розлучення Трінчер та Волошина

Чутки навколо пари почали ходити ще давно. Так, у вересні 2023 року блогер Богдан Беспалов заявив, що Трінчер розлучилася з Волошиним через його зраду.

Втім, зіркова пара цю інформацію не підтверджувала. Лише у листопаді співачка заявила, що розлучається з Волошиним за рік після весілля.

Нагадаємо, нещодавно українка з найбільшими вилицями схудла на 12 кг та перенесла ще одну "пластику".

Окрім цього, раніше Астаф'єва вразила "справжнім" обличчям без макіяжу.

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