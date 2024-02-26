"Шкіра бовтається": українка з найбільшими вилицями схудла на 12 кг та перенесла ще одну "пластику"

Блогерка Анастасія Покрищук, яку називають українкою з найбільшими вилицями, перенесла чергову пластичну операцію. Як виявилося, нещодавно жінка схудла на 12 кілограмів, а тому захотіла "прибрати" зайву шкіру.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки блогерки та турецької клініки "plastikaistanbul".

Як змінилася Покрищук та чому вона знову лягла "під ніж", розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Яку операцію зробили Покрищук

Декілька місяців тому блогерка розповідала, що їй вставили нові імпланти у сідниці. Втім, на цьому операції не закінчилися. Днями Покрищук вирушила до Туреччини, де їй знову зробили "пластику".

"Я зробила ліфтинг того місця, де глютеопластика. Я схудла на 12 кілограмів, ще коли був старий імплант. І оця шкіра, де був жир, половина пішла звідти, все. І ця шкіра вона залишається знизу, фу, бовтається. І воно вже нікуди не дінеться ніяк", - пояснила блогерка.

"Але я хотіла більший імплант. А одночасно ці процедури робити не можна... Новий імплант спочатку стоїть занадто високо, потрібно декілька місяців, аби він опустився... І тоді можна вже гарно, чітко прибрати усе це", - додала вона.

Покрищук зробили нову операцію (скріншоти)

Як виглядає блогерка після "пластики"

Результати ліфтингу Покрищук вже назвала "витвором мистецтва". Блогерка, яка має імпланти у сідницях та грудях, також робила "пластику" живота й чимало ін'єкцій в обличчя, своїм виглядом задоволена.

Покрищук після операцій (скріншот)

Окрім цього, фото з блогеркою показали на сторінці клініки. На них можна помітити, що Покрищук дійсно сильно схудла. А її сідниці стали нібито ще більшими, аніж були до цього.

Покрищук після операцію на сідницях (фото: instagram.com/plastikaistanbul_)