"Шкіра бовтається": українка з найбільшими вилицями схудла на 12 кг та перенесла ще одну "пластику"
Блогерка Анастасія Покрищук, яку називають українкою з найбільшими вилицями, перенесла чергову пластичну операцію. Як виявилося, нещодавно жінка схудла на 12 кілограмів, а тому захотіла "прибрати" зайву шкіру.
Як змінилася Покрищук та чому вона знову лягла "під ніж", розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Instagram-сторінки блогерки та турецької клініки "plastikaistanbul".
Яку операцію зробили Покрищук
Декілька місяців тому блогерка розповідала, що їй вставили нові імпланти у сідниці. Втім, на цьому операції не закінчилися. Днями Покрищук вирушила до Туреччини, де їй знову зробили "пластику".
"Я зробила ліфтинг того місця, де глютеопластика. Я схудла на 12 кілограмів, ще коли був старий імплант. І оця шкіра, де був жир, половина пішла звідти, все. І ця шкіра вона залишається знизу, фу, бовтається. І воно вже нікуди не дінеться ніяк", - пояснила блогерка.
"Але я хотіла більший імплант. А одночасно ці процедури робити не можна... Новий імплант спочатку стоїть занадто високо, потрібно декілька місяців, аби він опустився... І тоді можна вже гарно, чітко прибрати усе це", - додала вона.
Покрищук зробили нову операцію (скріншоти)
Як виглядає блогерка після "пластики"
Результати ліфтингу Покрищук вже назвала "витвором мистецтва". Блогерка, яка має імпланти у сідницях та грудях, також робила "пластику" живота й чимало ін'єкцій в обличчя, своїм виглядом задоволена.
Покрищук після операцій (скріншот)
Окрім цього, фото з блогеркою показали на сторінці клініки. На них можна помітити, що Покрищук дійсно сильно схудла. А її сідниці стали нібито ще більшими, аніж були до цього.
Покрищук після операцію на сідницях (фото: instagram.com/plastikaistanbul_)
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що українка з найбільшими вилицями показала бойфренда.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Астаф'єва вразила "справжнім" обличчям без макіяжу.