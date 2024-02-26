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Астаф'єва вразила "справжнім" обличчям без макіяжу: як зірка Playboy виглядає у реальності

Понеділок 26 лютого 2024 11:21
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Астаф'єва вразила "справжнім" обличчям без макіяжу: як зірка Playboy виглядає у реальності Зізрка ошелешила мережу (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка, волонтерка та зірка Playboy Даша Астаф'єва приємно вразила фанів. Вона показала, як виглядає без макіяжу, та отримала чимало компліментів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Астаф'єва поділилася в Instagram.

Як Астаф'єва виглядає з макіяжем

Артистка нерідко демонструє сміливі образи. Раніше, особливо до початку повномасштабної війни РФ проти України, Астаф'єва часто знімалася у стильних фотосесіях та приміряла яскравий макіяж.

Астаф'єва вразила &quot;справжнім&quot; обличчям без макіяжу: як зірка Playboy виглядає у реальностіАстаф'єва вразила &quot;справжнім&quot; обличчям без макіяжу: як зірка Playboy виглядає у реальностіАстаф'єва вразила &quot;справжнім&quot; обличчям без макіяжу: як зірка Playboy виглядає у реальності

Астаф'єва з макіяжем (фото: instagram.com/da_astafieva)

Як зірка виглядає без косметики

Втім, днями Астаф'єва показала, як доглядає за своєю шкірою й знімає макіяж. Артистка з'явилася у кадрі без фільтрів та не соромилася "справжнього обличчя" без косметики.

При цьому було помітно, що 38-річна зірка може похизуватися чіткими рисами обличчя, здоровою шкірою та відсутністю зморшок.

Астаф'єва вразила &quot;справжнім&quot; обличчям без макіяжу: як зірка Playboy виглядає у реальності

Астаф'єва вразила &quot;справжнім&quot; обличчям без макіяжу: як зірка Playboy виглядає у реальностіАстаф'єва вразила &quot;справжнім&quot; обличчям без макіяжу: як зірка Playboy виглядає у реальності

Співачка показалася без косметики (скріншоти)

Як реагує мережа

Фани були у захваті та залишили такі коментарі:

  • "Яка красуня!"
  • "Неймовірна. З макіяжем та без"
  • "Коли змила косметику і не змінилась"
  • "Така гарна, що слів не підбереш"
  • "Натуральна краса".

Раніше вже стало відомо, що Де Ніро, Боно та інші світові зірки довели до сліз словами про Україну.

Окрім цього, нещодавно Тарас Тополя чесно зізнався, чи хоче воювати "на нулі".

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