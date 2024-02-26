Бывший Тринчер оказался под капельницами: "Перестал себя контролировать"

Блогер Александр Волошин, который недавно развелся с певицей Анной Тринчер, рассказал о проблемах. Как оказалось, мужчина оказался под капельницами и знает, почему это произошло.

При написании материала были использованы источники: Instagram-страница и Telegram-канал блогера.

Волошин оказался под капельницей

Так, бывший избранник Тринчер выложил фото, на котором он лежит под капельницами. При этом блогер поначалу не стал объяснять, что с ним произошло.

Но впоследствии Волошин рассказал, что это - последствия "бурного вечера". Как оказалось, мужчине понадобилась помощь после употребления алкоголя.

Бывший Тринчер показался под капельницами (скриншот)

Сам блогер отметил, что перестал себя контролировать. Поэтому решил ограничить употребление алкогольных напитков.

"Теперь я могу пить только 1 раз в неделю, на выходных! Если есть повод, то 2 раза - это не критично! Потому что сейчас я вообще перестал контролировать себя. Где-то последние две недели особенно! Поэтому начинаем трансформацию, господа", - написал Волошин.

Волошин рассказал о проблемах (скриншот)

При этом мужчина отметил, что планировал немало дел на эти дни. Но он "не может держать себя в руках".

Блогер и певица объявили о разводе осенью 2023 года (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Что известно о разводе Тринчер и Волошина

Слухи вокруг пара начали ходить еще давно. Так, в сентябре 2023 года блогер Богдан Беспалов заявил, что Тринчер рассталась с Волошиным из-за его измены.

Впрочем, звездная пара эту информацию не подтверждала. Лишь в ноябре певица заявила, что разводится с Волошиным через год после свадьбы.