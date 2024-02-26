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Бывший Тринчер оказался под капельницами: "Перестал себя контролировать"

Понедельник 26 февраля 2024 13:29
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Бывший Тринчер оказался под капельницами: "Перестал себя контролировать" Блогер рассказал, что с ним произошло (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Полина Иваненко

Блогер Александр Волошин, который недавно развелся с певицей Анной Тринчер, рассказал о проблемах. Как оказалось, мужчина оказался под капельницами и знает, почему это произошло.

Что произошло с Волошиным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Instagram-страница и Telegram-канал блогера.

Волошин оказался под капельницей

Так, бывший избранник Тринчер выложил фото, на котором он лежит под капельницами. При этом блогер поначалу не стал объяснять, что с ним произошло.

Но впоследствии Волошин рассказал, что это - последствия "бурного вечера". Как оказалось, мужчине понадобилась помощь после употребления алкоголя.

Бывший Тринчер оказался под капельницами: &quot;Перестал себя контролировать&quot;

Бывший Тринчер показался под капельницами (скриншот)

Сам блогер отметил, что перестал себя контролировать. Поэтому решил ограничить употребление алкогольных напитков.

"Теперь я могу пить только 1 раз в неделю, на выходных! Если есть повод, то 2 раза - это не критично! Потому что сейчас я вообще перестал контролировать себя. Где-то последние две недели особенно! Поэтому начинаем трансформацию, господа", - написал Волошин.

Бывший Тринчер оказался под капельницами: &quot;Перестал себя контролировать&quot;

Волошин рассказал о проблемах (скриншот)

При этом мужчина отметил, что планировал немало дел на эти дни. Но он "не может держать себя в руках".

"Саша принял это решение". Тринчер разводится с Волошиным через год после свадьбы (видео)

Блогер и певица объявили о разводе осенью 2023 года (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Что известно о разводе Тринчер и Волошина

Слухи вокруг пара начали ходить еще давно. Так, в сентябре 2023 года блогер Богдан Беспалов заявил, что Тринчер рассталась с Волошиным из-за его измены.

Впрочем, звездная пара эту информацию не подтверждала. Лишь в ноябре певица заявила, что разводится с Волошиным через год после свадьбы.

Напомним, недавно украинка с самыми большими скулами похудела на 12 кг и перенесла еще одну "пластику" .

Кроме того, ранее Астафьева поразила "настоящим" лицом без макияжа.

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