Колишній шеф-кухар МакДональдса розповів, чому на їхній кухні немає ножів

Колишній шеф-кухар McDonald's пояснив людям, чому на кухнях мережі немає ножів і працівники не мають доступу до них.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на TikTok кухаря.
Колишній шеф-кухар McDonald's Майк Харач (chefmikeharacz) часто публікує відео в TikTok, розповідаючи історії про те, як вони складають меню, лайфхаки з фаст-фудом та багато іншого.
У недавньому ролику він розкрив несподівану новину, відповідаючи на запитання користувача.
"Якби я хотів, щоб Макдональдс розрізав мені бургер навпіл, чи є у них взагалі для цього доступ до ножа?" - спитали кухарі.
Він відповів, що у мережі швидкого харчування немає ножів. Річ у тому, що співробітникам ножі абсолютно не потрібні.
"Сир поставляється нарізаним, помідори - попередньо нарізаними, салат - натертим. Я думаю, що є часточки лимона, але вони теж уже порізані", - повідомив Майк.
За його словами, цибуля для бургерів теж уже нарізана.
Користувачі TikTok у коментарях були шоковані, почувши цю інформацію, а деякі запитували, які інструменти вони б використовували для людини, яка хоче розрізати свій гамбургер навпіл.
@chefmikeharacz
Replying to @that1guyinthecomments Former #McDonalds corporate chef talks about knives in the kitchen. #mcdonaldssecrets #McDonaldsSecret #mcdonaldsworker #mcdonaldslife #McDonaldsTikTok #FastFood #FastFoodSecrets #FastFoodSecret #FastFoodTikTok #McDonaldsmenuoriginal sound - Chef Mike Haracz
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