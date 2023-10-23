Колишній шеф-кухар МакДональдса розповів, чому на їхній кухні немає ножів

Так чому ж у "маку" немає ножів

Колишній шеф-кухар McDonald's Майк Харач (chefmikeharacz) часто публікує відео в TikTok, розповідаючи історії про те, як вони складають меню, лайфхаки з фаст-фудом та багато іншого.

У недавньому ролику він розкрив несподівану новину, відповідаючи на запитання користувача.

"Якби я хотів, щоб Макдональдс розрізав мені бургер навпіл, чи є у них взагалі для цього доступ до ножа?" - спитали кухарі.

Він відповів, що у мережі швидкого харчування немає ножів. Річ у тому, що співробітникам ножі абсолютно не потрібні.

"Сир поставляється нарізаним, помідори - попередньо нарізаними, салат - натертим. Я думаю, що є часточки лимона, але вони теж уже порізані", - повідомив Майк.

За його словами, цибуля для бургерів теж уже нарізана.

Користувачі TikTok у коментарях були шоковані, почувши цю інформацію, а деякі запитували, які інструменти вони б використовували для людини, яка хоче розрізати свій гамбургер навпіл.