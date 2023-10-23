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Бывший шеф-повар МакДональдса рассказал, почему на их кухне нет ножей

Фото: Почему на кухнях в "маке" нет ножей (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Бывший шеф-повар McDonald’s объяснил людям, почему на кухнях сети нет ножей и сотрудники не имеют к ним доступа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на TikTok повара.

Так почему же в "маке" нет ножей

Бывший шеф-повар McDonald’s Майк Харач (chefmikeharacz) часто публикует видео в TikTok, рассказывая истории о том, как они составляют меню, лайфхаки с фаст-фудом и многое другое.

В недавнем ролике он раскрыл неожиданную новость, отвечая на вопрос пользователя.

"Если бы я хотел, чтобы Макдональдс разрезал мне бургер пополам, есть ли у них вообще для этого доступ к ножу?" - спросили повара.

Он ответил, что в сети быстрого питания нет ножей. Дело в том, что сотрудникам ножи абсолютно не нужны.

"Сыр поставляется нарезанным, помидоры - предварительно нарезанными, салат — натертым. Я думаю, что есть дольки лимона, но они тоже уже порезаны", - сообщил Майк.

По его словам, лук для бургеров тоже уже нарезан.

Пользователи TikTok в комментариях были шокированы, услышав эту информацию, а некоторые задавались вопросом, какие инструменты они бы использовали для человека, который хочет разрезать свой гамбургер пополам.

 

Напомним, что украинцам "втюхивают" очередной фейк про бесплатную еду в МакДональдсе.

Кроме того, сотрудница McDonald's шокировала, как в фаст-фуде готовят завтраки.

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МакДональдз