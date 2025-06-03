Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія влаштував 2-річному синові-імениннику гучну вечірку (фото)

Макацарія разом зі своєю дружиною Лізою Чічуа влаштували дитині грандіозну вечірку в стилі мультфільму "Король лев". Гостей зустрічали аніматори в костюмах тварин - героїв цього культового мультика. У цій же стилістиці був виконаний і двоярусний торт для іменинника.

День народження пройшов у стилі мультфільму Король лев (скриншот)

Також молоді батьки замовили шикарну фотозону з повітряних кульок у білій і коричневій гамі, де всі охочі могли сфотографуватися з іменинником.

Сім'я Іраклі Макацарії (скриншот)

Колишній "Холостяк" для свята обрав досить лаконічний образ: світло-бежеві штани та білу футболку. А маленький Георгій позував у шортах у клітинку від всесвітньо відомого бренду та білій футболці поло.

Дружина Іраклі Макацарії Ліза Чічуа (скриншот)

Молода дружина Іраклі для свята обрала довгу білу сукню з рюшами. Зверху вона накинула піджак, а також доповнила образ лаконічною зачіскою і сонцезахисними окулярами.

Іраклі Макацарія показав фото з дня народження сина (фото: instagram.com/maqatsa)

Що відомо про особисте життя Іраклі Макацарія

У 2016 році харизматичний грузин шукав своє кохання на шоу "Холостяк" в Україні. Він обрав Олену Лесик, проте стосунки після проєкту практично одразу припинилися.

Після цього Іраклі брав участь в інших українських шоу, зокрема, "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Маска". Йому приписували безліч романів з українськими знаменитостями, зокрема, з фітнес-тренером Мариною Боржемською, зі співачкою Мішель Андраде та гімнасткою Анною Різатдіновою.

Однак свою майбутню дружину він зустрів у Грузії - у черзі перед концертом. Це була Ліза Чічуа - студентка медичного університету, молодша за "холостяка" на 17 років.

Спочатку пара листувалася в соцмережах, а потім Іраклі надсилав дівчині її улюблені солодощі.

У 2022 році Макацарія зробив їй пропозицію руки та серця, а вже в липні того ж року пара одружилася.

У 2023 році в них народився первісток, якого назвали Георгієм. А в січні 2025-го у пари народилася донька, яку назвали Ніною.

Іраклі Макацарія з Лізою Чічуа у день весілля (фото: instagram.com/maqatsa)