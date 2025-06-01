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Вагітна? Відома співачка показала тест з двома смужками (фото)

Неділя 01 червня 2025 19:14
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Вагітна? Відома співачка показала тест з двома смужками (фото) Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Lida Lee заінтригувала мережу. Зірка сфотографувала експрес-тест й залишила дивний підпис.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram артистки.

Lida Lee вагітна?

Так, зірка показала тест, який був дуже схожим на той, який використовують для визначення вагітності. При цьому на ньому було дві смужки - тобто результат позитивний.

"Якось так..." - написала співачка на фото з тестом.

Вагітна? Відома співачка показала тест з двома смужками (фото)Lida Lee натякнула на вагітність (скріншот)

Втім, чи дійсно вона вагітна - залишається загадкою. Адже навряд чи співачка оголошувала б про очікування на первістка усього одним фото без жодних подробиць.

Можливо, Lida Lee вирішила "хайпувати" на темі ймовірної вагітності або ж просто готує фанів до гучної прем'єри й починає "прогрівати" аудиторію. Про особисте життя зірки відомо дуже мало, раніше їй "приписували" роман з Даніелем Салемом. Але співачка та ведучий декілька разів спростовували чутки й запевняли, що вони лише друзі.

Що відомо про Lida Lee

Lida Lee (справжнє ім’я - Лідія Скорубська) - 30-річна співачка, яка здобула популярність завдяки співпраці з MONATIK та участі в шоу "Голос країни".

Свою кар'єру вона починала з каверів, також була бек-вокалісткою, а у 2021 році вона отримала премію YUNA в номінації "Відкриття року".

У квітні 2024 року з’явилися чутки про алкогольну залежність зірки. Вона нібито проходила лікування в реабілітаційному центрі.

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