Вагітна? Відома співачка показала тест з двома смужками (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram артистки.

Lida Lee вагітна?

Так, зірка показала тест, який був дуже схожим на той, який використовують для визначення вагітності. При цьому на ньому було дві смужки - тобто результат позитивний.

"Якось так..." - написала співачка на фото з тестом.

Lida Lee натякнула на вагітність (скріншот)

Втім, чи дійсно вона вагітна - залишається загадкою. Адже навряд чи співачка оголошувала б про очікування на первістка усього одним фото без жодних подробиць.

Можливо, Lida Lee вирішила "хайпувати" на темі ймовірної вагітності або ж просто готує фанів до гучної прем'єри й починає "прогрівати" аудиторію. Про особисте життя зірки відомо дуже мало, раніше їй "приписували" роман з Даніелем Салемом. Але співачка та ведучий декілька разів спростовували чутки й запевняли, що вони лише друзі.