Вагітна? Відома співачка показала тест з двома смужками (фото)
Співачка Lida Lee заінтригувала мережу. Зірка сфотографувала експрес-тест й залишила дивний підпис.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram артистки.
Lida Lee вагітна?
Так, зірка показала тест, який був дуже схожим на той, який використовують для визначення вагітності. При цьому на ньому було дві смужки - тобто результат позитивний.
"Якось так..." - написала співачка на фото з тестом.
Lida Lee натякнула на вагітність (скріншот)
Втім, чи дійсно вона вагітна - залишається загадкою. Адже навряд чи співачка оголошувала б про очікування на первістка усього одним фото без жодних подробиць.
Можливо, Lida Lee вирішила "хайпувати" на темі ймовірної вагітності або ж просто готує фанів до гучної прем'єри й починає "прогрівати" аудиторію. Про особисте життя зірки відомо дуже мало, раніше їй "приписували" роман з Даніелем Салемом. Але співачка та ведучий декілька разів спростовували чутки й запевняли, що вони лише друзі.
Що відомо про Lida Lee
Lida Lee (справжнє ім’я - Лідія Скорубська) - 30-річна співачка, яка здобула популярність завдяки співпраці з MONATIK та участі в шоу "Голос країни".
Свою кар'єру вона починала з каверів, також була бек-вокалісткою, а у 2021 році вона отримала премію YUNA в номінації "Відкриття року".
У квітні 2024 року з’явилися чутки про алкогольну залежність зірки. Вона нібито проходила лікування в реабілітаційному центрі.
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