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Алан Бадоєв поділився рідкісними фото своєї доньки, яка виросла справжньою красунею

П'ятниця 30 травня 2025 10:26
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Алан Бадоєв поділився рідкісними фото своєї доньки, яка виросла справжньою красунею Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)
Автор: Катерина Собкова

Знаменитий режисер Алан Бадоєв вперше за довгий час показав фото своєї 20-річної доньки Лоліти, яка живе за кордоном.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його публікацію в Instagram.

Судячи з усього, дівчина вирішила піти по стопах батька. Як зазначив Бадоєв, вона пише різні сценарії, знімає відео і монтує.

Алан Бадоєв поділився рідкісними фото своєї доньки, яка виросла справжньою красунею

Бадоєв показав дочку Лоліту (фото: instagram.com/alanbadoev)

"Гени - це дійсно мейджик, так росте собі дочка, відвідує знімальний майданчик батька, а потім - бах. І вже сама знімає, монтує, пише сценарії. Дуже пишаюся. Тільки вперед", - зазначив він у публікації.

Алан Бадоєв поділився рідкісними фото своєї доньки, яка виросла справжньою красунею

Алан Бадоєв показав дорослу доньку (фото: instagram.com/alanbadoev)

Також він показав кілька фото своєї доньки.

Як відреагували в мережі

Фоловери Бадоєва тут же почали коментувати його публікацію:

  • "Яка ж вона красуня"
  • "Шкода, що у вас так мало дітей, такі гени потрібні людству"
  • "Красуня. Щасливої долі"
  • "Це означає тільки одне - ви для неї надихаючий приклад. Нехай у неї все вийде"
  • "Ментальний зв'язок із батьком дає свої плоди"
  • "Татова"
  • "Гени".

Алан Бадоєв поділився рідкісними фото своєї доньки, яка виросла справжньою красунею

Донька Алана Бадоєва (фото: instagram.com/alanbadoev)

Зазначимо, Лоліта - дочка Бадоєва від шлюбу з Жанною Бадоєвою, з якою він розлучився 2012 року.

У 2014 році Жанна вийшла заміж за бізнесмена і переїхала жити в Італію разом із дітьми - сином від першого шлюбу і Лолітою. Після початку повномасштабного вторгнення РФ ексдружина Бадоєва робить вигляд, ніби ніякої війни немає.

Зі свого боку Алан Бадоєв після 24 лютого 2022 року повністю припинив співпрацю з російськими виконавцями, а також почав вчити українську мову. У квітні 2022 року йому заборонили в'їзд на територію країни-агресора на 50 років.

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