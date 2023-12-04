Колишній чоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно
Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, бізнесмен Олександр Волошин, зізнався, що вони ще не оформили офіційне розлучення, однак блогер назвав дату, коли це відбудеться.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобранця виконавиці.
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Вже майже тиждень прихильники Трінчер і Волошина не можуть оговтатись від новини про їхній розрив, тож пару продовжують активно засипати запитаннями.
Волошин відповів, чи розлучилися вони з Трінчер офіційно (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Один з юзерів поцікавився в Олександра, чи розлучилися вони з артисткою офіційно.
Блогер відповів, що відповідні документи подружжя планує подати вже сьомого грудня.
"Офіційно ми ще не розлучилися! Але! Через декілька днів маємо це зробити", - поділився інфлюенсер.
Волошин відповів, чи розлучилися вони з Трінчер офіційно (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Нагадаємо, зіркова пара оголосила про розлучення 28 листопада, опублікувавши відеоролик.
Ініціатором розриву став Волошин, який пояснив своє рішення тим, що у нього зникло кохання.
Раніше скандальна Алхім посперечалася з Волошиним через патріотизм та українців.
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