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Колишній чоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно

Понеділок 04 грудня 2023 14:44
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Колишній чоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно Анна Трінчер з Олександром Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, бізнесмен Олександр Волошин, зізнався, що вони ще не оформили офіційне розлучення, однак блогер назвав дату, коли це відбудеться.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобранця виконавиці.

Деталі

Вже майже тиждень прихильники Трінчер і Волошина не можуть оговтатись від новини про їхній розрив, тож пару продовжують активно засипати запитаннями.

Колишній чоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно

Волошин відповів, чи розлучилися вони з Трінчер офіційно (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Один з юзерів поцікавився в Олександра, чи розлучилися вони з артисткою офіційно.

Блогер відповів, що відповідні документи подружжя планує подати вже сьомого грудня.

"Офіційно ми ще не розлучилися! Але! Через декілька днів маємо це зробити", - поділився інфлюенсер.

Колишній чоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно

Колишній чоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно

Волошин відповів, чи розлучилися вони з Трінчер офіційно (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Нагадаємо, зіркова пара оголосила про розлучення 28 листопада, опублікувавши відеоролик.

Ініціатором розриву став Волошин, який пояснив своє рішення тим, що у нього зникло кохання.

Раніше скандальна Алхім посперечалася з Волошиним через патріотизм та українців.

Також ми розповідали, що популярна британська співачка розійшлася з бойфрендом.

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розлучення Анна Тринчер звезды шоу-бизнеса