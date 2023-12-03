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Знову вільна. Популярна британська співачка розійшлася з бойфрендом

Неділя 03 грудня 2023 14:14
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Знову вільна. Популярна британська співачка розійшлася з бойфрендом Дуа Ліпа з Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Британська співачка Дуа Ліпа розірвала романтичні стосунки з французьким режисером Роменом Гаврасом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.

Що відомо

Як стверджують інсайдери, виконавиця пішла від свого бойфренда через бажання повністю присвятити себе творчості.

Знову вільна. Популярна британська співачка розійшлася з бойфрендом

Дуа Ліпа з Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)

"Дуа і Ромен розійшлися після літа кохання. Коли справа доходить до її кар'єри, у неї опускаються шори. Тому вони вирішили розірвати стосунки до того, як усе зіпсувалося. Ромен вважав Дуа трудоголіком, але вона не планує зменшувати оберти заради будь-чого і будь-кого", - передає слова свого джерела видання.

Останнім часом знаменитість приділяє увагу виключно своїй музичній діяльності.

Знову вільна. Популярна британська співачка розійшлася з бойфрендом

Дуа Ліпа з Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)

Вона готується до випуску нового, третього за рахунком, альбому, який співачка описує як "справді особистий".

Нагадаємо, що навесні цього року стало відомо про роман Дуа Ліпи з французьким режисером, творцем хіта Netflix "Афіна".

Пара не приховувала своїх почуттів і часто потрапляла в об'єктиви папараці.

Знову вільна. Популярна британська співачка розійшлася з бойфрендом

Знову вільна. Популярна британська співачка розійшлася з бойфрендом

Дуа Ліпа з Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)

Вперше разом вони з’явилися на червоній доріжці 76-го Каннського кінофестивалю у рамках прем'єри фільму "Омар Ла Фрейз".

До Ромена зірка зустрічалася з молодшим братом Белли і Джіджі Хадід - Анваром.

Раніше ми розповідали, що відомий американський режисер розлучається з дружиною після 14 років шлюбу.

Також ми писали, що соліст гурту "Скай" налаштовує доньку проти ексдружини.

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