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Бывший муж Тринчер признался, развелись ли они официально

Понедельник 04 декабря 2023 14:44
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Бывший муж Тринчер признался, развелись ли они официально Анна Тринчер с Александром Волошиным (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший муж певицы Анны Тринчер, бизнесмен Александр Волошин, признался, что они еще не оформили официальный развод, однако блогер назвал дату, когда это произойдет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранника исполнительницы.

Подробности

Уже почти неделю поклонники Тринчер и Волошина не могут оправиться от новости об их разрыве, поэтому пару продолжают активно засыпать вопросами.

Бывший муж Тринчер признался, развелись ли они официально

Волошин ответил, развелись ли они с Тринчером официально (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Один из юзеров поинтересовался у Александра, развелись ли они с артисткой официально.

Блогер ответил, что соответствующие документы супруги планируют подать уже седьмого декабря.

"Официально мы еще не развелись! Но! Через несколько дней должны это сделать", - поделился инфлюэнсер.

Бывший муж Тринчер признался, развелись ли они официально

Бывший муж Тринчер признался, развелись ли они официально

Волошин ответил, развелись ли они с Тринчером официально (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Напомним, звездная пара объявила о разводе 28 ноября, опубликовав видеоролик.

Инициатором разрыва стал Волошин, объяснивший свое решение тем, что у него исчезла любовь.

Раньше скандальная Алхим поспорила с Волошиным из-за патриотизма и украинцев.

Также мы рассказывали, что популярная британская певица разошлась с бойфрендом.

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розлучення Анна Тринчер звезды шоу-бизнеса