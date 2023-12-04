ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Їхали б до Польщі". Скандальна Алхім посперечалася з Волошиним через патріотизм та українців (відео)

Понеділок 04 грудня 2023 12:41
UA EN RU
"Їхали б до Польщі". Скандальна Алхім посперечалася з Волошиним через патріотизм та українців (відео) Алхім та Волошин поділилися своїми думками (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Скандальна блогерка Анна Алхім посперечалася з екс-чоловіком Анни Трінчер Олександром Волошиним через питання про українців та патріотизм. Їхні думки розійшлися, не обійшлося й без гучних заяв.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), це сталося у новому випуску шоу "Трендсеттер", у якому Волошин, Алхім, зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон та бізнесмен Олександр Слобоженком обговорили гострі теми.

З чого усе почалося

Одне з питань, яке мали обговорити гості студії, було таким: "Українці, що виїхали за кордон на початку війни та залишилися там - патріоти чи ні". Алхім, яка відома своїми скандальними заявами про російську мову, відповіла першою.

"Дивлячись що вони роблять за кордоном. Є такі українці в Україні, які тут сидять, а нащо вони тут сидять - не знаю. Їхали б до Польщі й там сиділи. Є українці, які допомагають набагато більше, аніж ті, які сидять тут і просто влаштовують оцей увесь міжукраїнський конфлікт", - заявила вона.

&quot;Їхали б до Польщі&quot;. Скандальна Алхім посперечалася з Волошиним через патріотизм та українців (відео)Алхім сказала, що думає про патріотизм (скріншот)

Що вважає Волошин

Блогер заявив, що не погоджується з думкою Алхім. Він вважає, що люди, які знаходяться за кордоном, хоча й допомагають Україні, вже не можуть називати себе патріотами. За словами Волошина, він би так не зміг.

"По-перше, для мене визначення слова "патріот" - це усе ж не визначення з "Гугла", а воно у кожного своє. Я бачу слово трошки по-іншому і я скажу так. Якщо я особисто виїхав би за кордон, з різних причин (просто злякався й поїхав за кордон або поїхав туди на заробітки, або в мене там бізнес або ще щось) і при цьому допомагав би, я б особисто себе не вважав би патріотом.

Тобто сидячи в іншій країні й не переживаючи тяжкі часи разом з Україною, я б себе патріотом не вважав. Я вважав би, що я люблю свою країну, так. Я вважав би і знав би, що я їй допомагаю і роблю від себе все можливе, але патріотом я б себе не вважав", - пояснив він.

&quot;Їхали б до Польщі&quot;. Скандальна Алхім посперечалася з Волошиним через патріотизм та українців (відео)Блогери посперечалися через патріотизм (скріншот)

Чим усе закінчилося

Своїми думками також поділилися бізнесмен та порноакторка. Слобоженко зауважив, що деякі українці, які перебувають за кордоном, роблять дуже багато. А Джексон додала, що нікого не засуджує, адже бути патріотом і підтримувати армію донатами можна й тоді, коли людина знаходиться не в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Трінчер та Волошин оголосили про розлучення.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Козловський знявся у новорічному концерті та заявив, що побачив багато нещирості.

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнеса