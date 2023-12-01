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Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)

Київ, П'ятниця 01 грудня 2023 13:34
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Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото) Як виглядає ядерний бункер під Києвом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Нещодавно у Києві провели ремонт у бункері, який збудували ще 40 років тому. Бомбосховище задатне захистити людей навіть у випадку ядерного удару. Якщо основний вихід буде завалений, вони зможуть вибратись через аварійний лаз.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання "Вечірній Київ".

Як виглядає бункер із найвищим рівнем захисту

Ядерний бункер розташований в Оболонському районі столиці. Ремонт цього укриття обійшовся у 4,4 млн грн.

"Це сховище найвищого класу захисту. Певний час воно було засекречено, мало статус ДСК (для службового користування. - Ред.), але ми зробили низку дій для того, щоб надати доступ киянам до нього", - розповідає голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

Вхід у сховище захищають герметичні металеві двері, які мають чотири системи доступу. Перша система - автоматична. Двері самі відмикаються, коли оголошують повітряну тривогу.

Друга система доступу працює за принципом домофону. За допомогою спеціальної камери, що біля бункера, потрібно зателефонувати диспетчеру, який побачить вас через відеокамеру та впустить усередину.

Третя система - парольна. Для доступу у сховище треба набрати комбінацію цифр. Втім, поки у відкритому доступі коду немає. Його можна дізнатися у відповідального за бункер. Четверта система - магнітний ключ.

Ці системи доступу гарантують, що люди точно зможуть потрапити у бункер.

Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)Герметичні двері мають 4 системи доступу (фото: Вечірній Київ/Олексій Самсонов)

У бомбосховищі є двоповерхові ліжка, а саме приміщення опалюється електрообігрівачами. У чоловічих та жіночих санвузлах встановленні бойлери.

Бункер по документації може вмістити 350 людей, але насправді тут комфортно можуть перебувати приблизно пів тисячі осіб, запевняє Фесик.

Також у сховищі є резервуари з водою. Її вистачить на 5 днів постійного перебування людей в укритті.

Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)Приміщення бункера опалюється (фото: Вечірній Київ/Олексій Самсонов)

У бункері є спеціальні фільтри на випадок хімічного чи радіаційного забруднення

Вся територія сховища обладнана вентиляцією. Також є вентиляція, яку можна запускати вручну, а ще фільтри повітря на випадок хімічного чи радіаційного забруднення. Також там встановлено електричний акумулятор на той випадок, якщо пропаде світло.

У бункері є аварійний лаз, який має окрему дуже міцну конструкцію. У разі завалу виходу зі сховища, люди зможуть безпечно вибратись через цей лаз.

Додамо, що в Оболонському районі є 5 таких бункерів.

Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)Колись був секретним. Дивіться, як виглядає ядерний бункер під Києвом (фото)Бункер обладнаний спеціальним аварійним лазом (фото: Вечірній Київ/Олексій Самсонов)

Раніше ми ділились фото, як виглядає протирадіаційне укриття, яке облаштували під Києвом за 16 млн грн.

Переглядайте також фото, як виглядають найкраще та найгірше укриття Києва.

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Київ бункер