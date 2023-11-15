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Під Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фото

Київ, Середа 15 листопада 2023 13:06
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Під Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фото Як виглядає протирадіаційне укриття (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Під Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів гривень. Загальна площа сховища - понад 1 тис. кв.м. Його розмістили у ліцеї "Ерудит" в Новосілках Чабанівської громади. Одночасно в укритті може перебувати 590 людей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію голови Київської ОДА Руслана Кравченка у Facebook.

Як виглядає протирадіаційне укриття

Протирадіаційне укриття у Новосілках облаштовували впродовж 4 місяців. Його площа сягає майже 1075 кв. метрів.

"Є все для зручного розташування дітей та педагогів. А вентиляційна система дозволяє там залишатися людям щонайменше 48 годин поспіль. Приміщення опалюється за допомогою котельні, радіатори обладнані термостатичними клапанами для регулювання температури повітря", - зазначає чиновник.

В укритті також є централізоване водопостачання і запаси бутельованої води. Сховище обладнане безперебійним електропостачанням.

"В укритті є приміщення для зберігання продуктів, а також кімната для надання медичної допомоги з необхідними медикаментами. Один із чотирьох входів у сховище пристосований для маломобільних груп населення", - каже Кравченко.

Також він додає, що під час навчального процесу в укритті у разі оголошення тривоги зможуть перебувати діти та педагоги, в інший час воно також буде доступним для мешканців громади.

Під Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фотоПід Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фотоПід Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фотоПід Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фотоОсь так виглядає протирадіаційне укриття (фото: facebook.com/RuslanKravchenko)

Капітальний ремонт укриття обійшовся у 16 мільйонів гривень

"Головна умова очного навчання - наявність укриття у школі. Робимо все, щоб організувати безпечний та безперервний навчальний процес на Київщині. Упродовж 2022-2023 років у закладах освіти області відремонтували понад 900 укриттів. Загалом у таких закладах їх функціонує понад 1,2 тис." - зазначає чиновник.

Капітальний ремонт укриття у Новосілках обійшовся у 16 млн грн, із них 11 млн грн - державна субвенція та 5 млн грн - гроші громади.

"Нові укриття мають подвійне призначення. Тут можна переховуватися в разі тривоги, в інший час приміщення будуть використовувати для проведення гуртків чи спортивних секцій", - додає Кравченко.

Під Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фотоПід Києвом облаштували протирадіаційне укриття за 16 мільйонів. Ось перші фотоОсь так виглядає протирадіаційне укриття (фото: facebook.com/RuslanKravchenko)

Читайте також про те, як виглядає укриття під Києвом, яке облаштували за 13 млн гривень.

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Київ