Найгірше і найкраще бомбосховища Києва. Дивіться, як вони виглядають (фото і відео)

Попри те, що повномасштабна війна триває вже понад рік, у Києві досі не всі бомбосховища облаштовані за рекомендованими нормами. А деякі із них взагалі не придатні для переховування людей.

Про те, як виглядають найкраще та найгірше бомбосховища Києва, показав блогер Степанець на своєму каналі You Tube.

Який вигляд має найгірше бомбосховище столиці

"Після нещодавніх трагічних подій в Києві із загибеллю людей, яких не пустили в укриття, ми вирішили власними силами провести неофіційну інспекцію подібних обʼєктів. На прикладі 4-х різних бомбосховищ ми покажемо справжній стан речей - від повної руїни до зразкових обʼєктів", - заявляє.

Найгірше бомбосховище за оцінкою блогера розташоване біля Караваєвих дач. Воно збереглося ще з радянських часів. Це укриття є одним із найбільших у Києві, воно може вмістити кілька тисяч людей одночасно.

Втім зайти у це бомбосховище непросто. Вхід та коридор захаращені сміттям, залізних герметичних дверей немає, а саме сховище часткового затоплене водою.

Ось так виглядає одне зі столичних укриттів (скриншот)

Через підвищену вологість у приміщенні стіни покрились цвіллю і грибком, а на матрацах виникла гниль. Баки для води заржавіли, вентиляційна система також перебуває у жахливому стані.

З початком повномасштабної війни до укриття провели електроенергію, але світло є не у всіх приміщеннях бомбосховища.

Блогер наголошує, що в укритті є дизельні генератори, які мали б виробляти струм у випадку знищення об'єктів інфраструктури. Але цю міні-станцію розікрали.

Ось так виглядає одне зі столичних укриттів (скриншот)

Як виглядає найкраще бомбосховище Києва

Найкращим визначили укриття однієї з київських лікарень. Воно навіть має відповідну нагороду.

У цьому бомбосховищі є багато ліжок для пацієнтів, холодильник та світло. Приміщення чисте та охайне. Також тут є декілька стерильних операційних кімнат, дизельна генераторна станція і навіть фільтраційна установка для очищення повітря.

Ось так виглядає найкраще бомбосховище столиці (скриншот)

Також у бомбосховищі є окрема кімната з холодильником, мікрохвильовкою та бойлером.

Більше про ревізію бомбосховищ Києва дивіться у відео.