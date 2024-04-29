Коли заборонено їхати через залізничний переїзд: це мають знати усі водії

В Україні водії повинні вміти правильно проїжджати залізничний переїзд. Це те місце, де водії мають бути особливо уважним та дотримуватись правил дорожнього руху.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Волинської області.
Рух через переїзд забороняється, якщо:
За недотримання вищенаведених правил передбачена адміністративна відповідальність за ст. 123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди) КУпАП.
Якщо проїзд через залізничну колію заборонено, водій повинен зупинити свій транспортний засіб перед стоп-лінією, відповідним дорожнім знаком, шлагбаумом, світлофором так, щоб бачити сигналізацію, а у випадках, коли такі засоби організації дорожнього руху відсутні - не ближче 10 метрів до найближчої рейки.
На самому переїзді заборонена зупинка і стоянка. Також при під'їзді до регульованого переїзду увага водія повинна бути спрямована на положення шлагбаума, світлову та звукову сигналізації. Починати рух через переїзд можна тільки при відкритому шлагбаумі й виключеній сигналізації.
Особливо небезпечним є виїзд на залізничні колії на переїзді без шлагбаума. Будь-яким способом потрібно переконатися в безпеці руху:
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