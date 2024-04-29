Когда запрещено ехать через железнодорожный переезд: это должны знать все водители

Когда движение запрещено

Движение через переезд запрещается, если:

дежурный по переезду подает сигнал запрета движения

шлагбаум опущен или начал опускаться

включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал

за переездом образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде

к переезду в пределах видимости близится поезд

За несоблюдение вышеприведенных правил предусмотрена административная ответственность по ст. 123 (Нарушение правил движения через железнодорожные переезды) КУоАП.

Если проезд через железнодорожный путь запрещен, водитель должен остановить свое транспортное средство перед стоп-линией, соответствующим дорожным знаком, шлагбаумом, светофором так, чтобы видеть сигнализацию, а в случаях, когда такие средства организации дорожного движения отсутствуют - не ближе 10 метров к ближайшему рельсу.

На самом переезде запрещена остановка и стоянка. Также при подъезде к регулируемому переезду внимание водителя должно быть направлено на положение шлагбаума, световую и звуковую сигнализацию. Начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации.

Случаи опасного выезда

Особенно опасен выезд на железнодорожные пути на переезде без шлагбаума. Любым способом нужно убедиться в безопасности движения: