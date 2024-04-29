Когда запрещено ехать через железнодорожный переезд: это должны знать все водители

В Украине водители должны уметь правильно проезжать железнодорожный переезд. Это то место, где водители должны быть особенно внимательны и соблюдать правила дорожного движения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Волынской области.
Движение через переезд запрещается, если:
За несоблюдение вышеприведенных правил предусмотрена административная ответственность по ст. 123 (Нарушение правил движения через железнодорожные переезды) КУоАП.
Если проезд через железнодорожный путь запрещен, водитель должен остановить свое транспортное средство перед стоп-линией, соответствующим дорожным знаком, шлагбаумом, светофором так, чтобы видеть сигнализацию, а в случаях, когда такие средства организации дорожного движения отсутствуют - не ближе 10 метров к ближайшему рельсу.
На самом переезде запрещена остановка и стоянка. Также при подъезде к регулируемому переезду внимание водителя должно быть направлено на положение шлагбаума, световую и звуковую сигнализацию. Начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации.
Особенно опасен выезд на железнодорожные пути на переезде без шлагбаума. Любым способом нужно убедиться в безопасности движения:
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