Коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями і чи будуть довгі вихідні

Коли Великдень 2023

У 2023 році Великдень святкуватимуть у неділю 16 квітня за юліанським ("православним") календарем і тижнем раніше, 9 квітня - за григоріанським ("католицьким").

День Великодня перехідна, і її можна обчислити самостійно за спеціальною формулою, але це потребує великої уваги і терпіння. На щастя, все вже пораховано на багато років уперед.

Дати Великодня до 2030 року (для православних)

Великдень 2023 - 16 квітня

Великдень 2024 - 5 травня

Великдень 2025 - 20 квітня

Великдень 2026 - 12 квітня

Великдень 2027 - 2 травня

Великдень 2028 - 16 квітня

Великдень 2029 - 8 квітня

Великдень 2030 - 28 квітня

Дати Великодня до 2030 року (для католиків)

Великдень 2023 - 9 квітня

Великдень 2024 - 31 березня

Великдень 2025 - 20 квітня

Великдень 2026 - 5 квітня

Великдень 2027 - 28 березня

Великдень 2028 - 16 квітня

Великдень 2029 - 1 квітня

Великдень 2030 - 21 квітня

Чи буде додатковий вихідний на Великдень

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, наступний понеділок має бути вихідним днем, однак в країні воєнний стан. Його 19 лютого вкотре продовжили на 90 днів - до 18 травня.

Тому відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" чинність згаданої вище статті 73 КЗпП скасовується. Тобто вихідним понеділок 17 квітня не буде.

Чи зміниться дата Великодня, якщо Україна перейде на новий календар

Зазначимо, що в Україні активно обговорюється перехід на новий календар. Поки в ПЦУ готуються винести це питання на розгляд Архієрейського собору, який збереться у травні, в УГКЦ вже ухвалили відповідне рішення.

Таким чином у греко-католиків усі свята будуть зміщені на 13 днів назад, окрім Великодня і пов'язаних з ним подвижних свят - Вербної неділі (за тиждень перед Великоднем), Вознесіння - через сорок днів після Великодня, Трійці - через п'ятдесят днів.

За церковними канонами Новий рік настає 1 вересня. Відповідно саме відтоді чинними стануть нові дати церковних свят.

Вже цього року віряни святкуватимуть Різдво 25 грудня разом із більшістю християн світу. За новим календарем після вересня 2023 року в УГКЦ відзначатимуться Богоявлення, Благовіщення інші великі свята, також це стосується усіх іменин.