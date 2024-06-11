Коли відбудеться церемонія відкриття Євро-2024: дата, час і подробиці

До старту Євро-2024 лишилися лічені дні. Кожен причетний до футболу в очікуванні початку турніру. Цього разу чемпіонат континентальної першості прийме країна-пивна столиця світу - Німеччина. Батьківщина автомобілів та класичної музики вже мала досвід проведення Євро, проте це було аж в 1988 році, коли вона була поділена на Західну та Східну частину.
За 31 день Німеччина прийме 23 країни. Майже три мільйони вболівальників завітають на стадіони, а ще 12 - просто приїдуть, щоб поринути в цю чарівну футбольну атмосферу. Про подробиці церемонії відкриття та підготовку німців до турніру розповідає РБК-Україна.
Чемпіонат Європи-2024 розпочнеться 14 червня на "Альянц-Арені" в Мюнхені.
Гра-відкриття розпочнеться о 20:00, де збірна господарів зустрінеться з шотландцями
Фото: Альянц-Арена (allianz-arena.com)
Саме свято не стане таким помпезним, як, наприклад, відкриття Олімпійських ігор, проте це також традиція.
Зазвичай, церемонія відкриття турніру відбувається у супроводі музичного гостя за 20-30 хвилин до гри та феєрверками, але не цього разу…
Місцевий уряд категорично проти застосування піротехніки на турнірі, хоча в планах організаторів був запуск 60-ти вогнів на церемонії відкриття.
На думку мера Мюнхена, люди можуть це сприйняти, як знак дозволу застосування піротехніки й на трибунах, що суперечить правилам безпеки.
В УЄФА запевнили, що остаточний дозвіл на використання піротехнічних засобів ще очікується.
Разом з тим відомо, що на церемонії відкриття, безпосередньо перед матчем, буде вшановано ікону німецького футболу Франца Беккенбауера, який помер у січні 2024 року.
Екс-капітани збірної Німеччини, які вигравали Чемпіонат Європи, Бернард Дітц (1980) і Юрген Клінсманн (1996), разом з дружиною Беккенбауера Гайді винесуть Кубок Анрі Делоне - трофей, який буде вручено переможцям після фіналу в Берліні 14 липня - на поле перед початком турніру. Таким чином на церемонії буде символічно представлено всі три перемоги Німеччини на континентальній першості.
Відомо також, що за день до початку Євро-2024 відбудеться концерт на площі Шлоссплац у Штутгарті, у якому візьмуть участь такі артисти, як Robin Schulz, Leony, Le Shuuk і Topic. Міні-концерт відбудеться о 16:00 та триватиме до 22:30 за місцевим часом.
Фото: Штутгарт у підготовці до Євро-2024 (uefaeuro2024.stuttgart.de)
Так. УЄФА підтвердив, що офіційна пісня турніру "Fire" буде виконана перед початком фіналу 14 липня.
Записали пісню виконавці Meduza, One Republic і Leony.
З екранів телевізорів за церемонією ви зможете спостерігати на регіональних каналах "Суспільного" та на MEGOGO. Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах.
Проте суспільний мовник збирається транслювати далеко не всі матчі, а лише гру-відкриття, один поєдинок на день групового етапу, а також половину протистоянь в 1/8 фіналу та чвертьфіналів, обидва півфінали та фінал.
MEGOGO у свою чергу буде транслювати весь турнір (51 матч).
Країна повністю відповідає стандартам для проведення турніру.
Німеччина має достатню кількість готелів, дорожніх розв’язок, аеропортів, вокзалів та стадіонів.
Найбільшої модернізації зазнав Олімпійський стадіон ("Олімпіаштадіон"), де відбудеться 6 матчів, зокрема й фінал, та інші ("МХП-Арена", "Вестфаленштадіон").
Без уваги не лишилися й фан-зони. Німеччина відповідально підійшла до маркетингу турніру у своїх містах, де кожен куточок просто кричить про те, що країна є господарем Євро.
Окрім того, вболівальникам буде дозволено безкоштовно користуватися громадським транспортом за наявності футбольного квитка.
Фото: "Олімпіаштадіон" (instagram.com/olympiastadionberlin)
Велику увагу німці будуть приділяти саме безпеці. Близько 22 000 поліцейських будуть слідкувати за порядком у країні.
Допомагати копам будуть колеги з Франції, котрі вже підготовані до зустрічі Олімпійських ігор.
До того ж уряд заборонив своїм працівникам брати відпустки на період проведення чемпіонату.
Суворішим буде і контроль на кордоні. Уряд буде пильним до людей, щоб уникнути тероризму та хуліганства.
Проте навіть такі жорсткі умови не можуть гарантувати повну безпеку, адже Німеччина вже стикалася з тероризмом у своїй країні, коли прихильник ісламу застрелив двох футбольних фанів, котрі приїхали на матч між Бельгією та Швецією у межах відбору на Чемпіонат Європи.
Українці будуть грати в групі Е проти команд зі Словаччини, Румунії та Бельгії.
Перший матч "синьо-жовтих" у межах групового етапу відбудеться 17 червня проти збірної Румунії на "Арені Мюнхен".
Підопічні Сергія Реброва вже мали товариський матч на теренах Німеччини, де зіграли проти господарів 3 червня. Футболісти створили багато моментів, але так і не змогли їх реалізувати - матч завершився нічиєю.
На РБК-Україна доступний повний календар матчів збірної України на турнірі.
Фото: "Синьо-жовті" у кваліфікації до Євро-2024 (facebook.com/uafukraine)
Заявка збірної на Євро-2024 виглядає наступним чином:
Раніше ми детально розповідали, де дивитися увесь футбольний турнір.
Читайте також цікаві факти про логотип, талісман і офіційний м'яч Євро-2024.
При написанні матеріалу використовувалася інформація з сайтів УЄФА, УАФ та платформи DAZN.