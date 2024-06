Євро-2024: які логотип, талісман і офіційний м'яч турніру

Емблема цьогорічного чемпіонату Європи була презентована ще в 2021 році. Основою логотипу стали кольори прапорів усіх 55-ти національних асоціацій УЄФА. Вони були об'єднані в різних варіаціях у формі даху арени фінали турніру – берлінського "Олімпіаштадіона".

Центральним елементом емблеми Євро-2024 став трофей Анрі Делоне – головна нагорода збірній-переможниці континентального форуму. Натомість 24 кольорові смуги навколо нього символізують всіх 24-х учасників фінальної стадії чемпіонату Європи.

Фото: Офіційний логотип Євро-2024 (dfb.de)

Талісманом прийдешньої першошсті став ведмідь Альберт (Albärt). Ім'я маскота несе подвійне навантаження, адже Bär – німецькою "ведмідь". Уперше на публіці талісман з'явився торік в одній зі шкіл Гельзенкірхена. Саме європейське школярі в рамках програми "Футбол у школах" і обрали ім'я маскота з-поміж чотирьох варіантів.

Альберт слугуватиме пошаною одній з найпопулярніших дитячих іграшок. Частина дослідників упевнена, що плюшевий ведмідь вперше з'явився саме в Німеччині на початку XX століття. До речі, талісманом Євро-1988, який приймала Федеративна Республіка Німеччина, був кролик Берні.

Фото: Ведмідь Альберт проінспектував одну з арен чемпіонату (x.com/EURO2024)

Офіційний м'яч Євро-2024 підготував німецький спортивний бренд Adidas. Ігровий інвентар отримав назву Fussballliebe. У перекладі м'яч назвали "любов до футболу". На чемпіонаті Європи вперше використають технологія Connected Ball. Чіпований м'яч удосконалить процес ухвалення рішень з допомогою системи Відеоасистент рефері (VAR).

Introducing Fussballliebe



The official Euro 2024 match ball is here and it features Connected Ball Technology which will aim to provide more accurate decisions with VAR pic.twitter.com/NkR35ppYSo