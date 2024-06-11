Євро-2024: які логотип, талісман і офіційний м'яч турніру

Прийдешній чемпіонат Європи отримав широкий набір символів, що запам'ятаються футбольним уболівальників по всій планеті.

Про офіційні логотип, талісман і м'яч Євро-2024 – в підбірці РБК-Україна .

Емблема цьогорічного чемпіонату Європи була презентована ще в 2021 році. Основою логотипу стали кольори прапорів усіх 55-ти національних асоціацій УЄФА. Вони були об'єднані в різних варіаціях у формі даху арени фінали турніру – берлінського "Олімпіаштадіона".

Центральним елементом емблеми Євро-2024 став трофей Анрі Делоне – головна нагорода збірній-переможниці континентального форуму. Натомість 24 кольорові смуги навколо нього символізують всіх 24-х учасників фінальної стадії чемпіонату Європи.

Фото: Офіційний логотип Євро-2024 (dfb.de)

Талісманом прийдешньої першошсті став ведмідь Альберт (Albärt). Ім'я маскота несе подвійне навантаження, адже Bär – німецькою "ведмідь". Уперше на публіці талісман з'явився торік в одній зі шкіл Гельзенкірхена. Саме європейське школярі в рамках програми "Футбол у школах" і обрали ім'я маскота з-поміж чотирьох варіантів.

Альберт слугуватиме пошаною одній з найпопулярніших дитячих іграшок. Частина дослідників упевнена, що плюшевий ведмідь вперше з'явився саме в Німеччині на початку XX століття. До речі, талісманом Євро-1988, який приймала Федеративна Республіка Німеччина, був кролик Берні.

Фото: Ведмідь Альберт проінспектував одну з арен чемпіонату (x.com/EURO2024)

Офіційний м'яч Євро-2024 підготував німецький спортивний бренд Adidas. Ігровий інвентар отримав назву Fussballliebe. У перекладі м'яч назвали "любов до футболу". На чемпіонаті Європи вперше використають технологія Connected Ball. Чіпований м'яч удосконалить процес ухвалення рішень з допомогою системи Відеоасистент рефері (VAR).

Introducing Fussballliebe



The official Euro 2024 match ball is here and it features Connected Ball Technology which will aim to provide more accurate decisions with VAR pic.twitter.com/NkR35ppYSo — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 15, 2023

Що відомо про Євро-2024

Керманич української збірної Сергій Ребров не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.