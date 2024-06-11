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Євро-2024: які логотип, талісман і офіційний м'яч турніру

Берлін, Вівторок 11 червня 2024 11:55
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Євро-2024: які логотип, талісман і офіційний м'яч турніру Фото: Ведмідь Альберт став маскотом Євро-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Прийдешній чемпіонат Європи отримав широкий набір символів, що запам'ятаються футбольним уболівальників по всій планеті.

Про офіційні логотип, талісман і м'яч Євро-2024 – в підбірці РБК-Україна.

Емблема цьогорічного чемпіонату Європи була презентована ще в 2021 році. Основою логотипу стали кольори прапорів усіх 55-ти національних асоціацій УЄФА. Вони були об'єднані в різних варіаціях у формі даху арени фінали турніру – берлінського "Олімпіаштадіона".

Центральним елементом емблеми Євро-2024 став трофей Анрі Делоне – головна нагорода збірній-переможниці континентального форуму. Натомість 24 кольорові смуги навколо нього символізують всіх 24-х учасників фінальної стадії чемпіонату Європи.

Євро-2024: які логотип, талісман і офіційний м'яч турніру

Фото: Офіційний логотип Євро-2024 (dfb.de)

Талісманом прийдешньої першошсті став ведмідь Альберт (Albärt). Ім'я маскота несе подвійне навантаження, адже Bär – німецькою "ведмідь". Уперше на публіці талісман з'явився торік в одній зі шкіл Гельзенкірхена. Саме європейське школярі в рамках програми "Футбол у школах" і обрали ім'я маскота з-поміж чотирьох варіантів.

Альберт слугуватиме пошаною одній з найпопулярніших дитячих іграшок. Частина дослідників упевнена, що плюшевий ведмідь вперше з'явився саме в Німеччині на початку XX століття. До речі, талісманом Євро-1988, який приймала Федеративна Республіка Німеччина, був кролик Берні.

Євро-2024: які логотип, талісман і офіційний м'яч турніру

Фото: Ведмідь Альберт проінспектував одну з арен чемпіонату (x.com/EURO2024)

Офіційний м'яч Євро-2024 підготував німецький спортивний бренд Adidas. Ігровий інвентар отримав назву Fussballliebe. У перекладі м'яч назвали "любов до футболу". На чемпіонаті Європи вперше використають технологія Connected Ball. Чіпований м'яч удосконалить процес ухвалення рішень з допомогою системи Відеоасистент рефері (VAR).

Що відомо про Євро-2024

Керманич української збірної Сергій Ребров не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.

До слова, раніше з'явилося прев'ю групи B Євро-2024 зі збірними Іспанії, Хорватії, Італії та Албанії.

Нагадаємо, напередодні підготували прев'ю групи A Євро-2024 зі збірними Німеччини, Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

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