Когда состоится церемония открытия Евро-2024: дата, время и подробности

Церемония открытия: где и когда состоится

Чемпионат Европы-2024 начнется 14 июня на "Альянц-Арене" в Мюнхене.

Игра-открытие начнется в 20:00, где сборная хозяев встретится с шотландцами.

Фото: Альянц-Арена (allianz-arena.com)

Сам праздник не станет таким помпезным, как, например, открытие Олимпийских игр, однако это тоже традиция.

Обычно церемония открытия турнира проходит в сопровождении музыкального гостя за 20-30 минут до игры и фейерверками, но не в этот раз…

Местное правительство категорически против применения пиротехники на турнире, хотя в планах организаторов был запуск 60 огней на церемонии открытия.

По мнению мэра Мюнхена, люди могут это воспринять как знак разрешения применения пиротехники и на трибунах, что противоречит правилам безопасности.

В УЕФА заверили, что окончательное разрешение на использование пиротехнических средств еще предстоит.

Вместе с тем известно, что на церемонии открытия, непосредственно перед матчем, будет увековечена икона немецкого футбола Франца Беккенбауэра, скончавшегося в январе 2024 года.

Экс-капитаны сборной Германии, выигравшие Чемпионат Европы, Бернард Дитц (1980) и Юрген Клинсманн (1996), вместе с женой Беккенбауэра Гайди вынесут Кубок Анри Делоне - трофей, который будет вручен победителям после финала в Берлине турнира. Таким образом, на церемонии будут символически представлены все три победы Германии на континентальном первенстве.

Известно также, что за день до начала Евро-2024 состоится концерт на площади Шлоссплац в Штутгарте, в котором примут участие артисты Robin Schulz, Leony, Le Shuuk и Topic. Мини-концерт состоится в 16:00 и продлится до 22:30 по местному времени.

Фото: Штутгарт в подготовке к Евро-2024 (uefaeuro2024.stuttgart.de)

Состоится ли церемония закрытия Евро-2024?

Да. УЕФА подтвердил, что официальная песня турнира "Fire" будет исполнена перед началом финала 14 июля.

Записали песню исполнители Meduza, One Republic и Leony.

Где смотреть открытие Евро-2024

С экранов телевизоров за церемонией вы сможете наблюдать на региональных каналах "Суспильного" и на MEGOGO. Эти трансляции будут доступны бесплатно в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях.

Однако общественный вещатель собирается транслировать далеко не все матчи, а только игру-открытие, один поединок в день группового этапа, а также половину противостояний в 1/8 финала и четвертьфиналов, оба полуфинала и финал.

MEGOGO, в свою очередь, будет транслировать весь турнир (51 матч).

Как Германия готовится к Евро-2024

Страна полностью соответствует стандартам проведения турнира.

Германия располагает достаточным количеством гостиниц, дорожных развязок, аэропортов, вокзалов и стадионов.

Наибольшую модернизацию получил Олимпийский стадион ("Олимпиаштадион"), где состоится 6 матчей, в том числе и финал, и другие ("МХП-Арена", "Вестфаленштадион").

Без внимания не остались и фан-зоны. Германия ответственно подошла к маркетингу турнира в своих городах, где каждый уголок просто кричит о том, что страна является хозяином Евро.

Кроме того, болельщикам будет разрешено бесплатно пользоваться общественным транспортом при наличии футбольного билета.

Фото: "Олимпиаштадион" (instagram.com/olympiastadionberlin)

Безопасность и вопросы терроризма

Большое внимание немцы будут уделять именно безопасности. Около 22 тысяч полицейских будут следить за порядком в стране.

Помогать копам будут коллеги из Франции, которые уже готовы к встрече Олимпийских игр.

К тому же, правительство запретило своим работникам брать отпуска на период проведения чемпионата.

Строже будет и контроль на границе. Правительство будет внимательным к людям, чтобы избежать терроризма и хулиганства.

Однако даже такие жесткие условия не могут обеспечить полную безопасность, ведь Германия уже сталкивалась с терроризмом в своей стране, когда сторонник ислама застрелил двух футбольных фанатов, приехавших на матч между Бельгией и Швецией в рамках отбора на Чемпионат Европы.

Сборная Украины на Евро-2024

Украинцы будут играть в группе Е против команд из Словакии, Румынии и Бельгии.

Первый матч "сине-желтых" в рамках группового этапа состоится 17 июня против сборной Румынии на "Арене Мюнхен".

У подопечных Сергея Реброва уже был товарищеский матч на территории Германии, где сыграли против хозяев 3 июня. Футболисты создали много моментов, но так и не смогли их реализовать – матч завершился ничьей.

На РБК-Украина доступен полный календарь матчей сборной Украины на турнире.

Фото: "Сине-желтые" в квалификации к Евро-2024 (facebook.com/uafukraine)

Заявка сборной на Евро-2024 выглядит следующим образом: