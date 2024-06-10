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Євро-2024: повний календар матчів збірної України на турнірі

Мюнхен, Понеділок 10 червня 2024 14:55
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Євро-2024: повний календар матчів збірної України на турнірі Фото: Георгій Судаков (у центрі) може стати одним із відкриттів Євро-2024 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України на груповому етапі чемпіонату Європи впродовж дев'яти днів зустрінеться з трьома збірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

За результатами жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи E. Там підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії.

Стартуватиме на Євро-2024 збірна Украни матчем проти "триколірних". Національна команда зустрінеться з румунською збірною 17 червня у Мюнхені на "Альянц Арені". Другим суперником "синьо-жовтих" стане Словаччина. Поєдинок проти "соколів" відбудеться 21 червня у Дюссельдорфі на "Меркур Шпіль-Арені".

Із головним фаворитом квартету – збірною Бельгії – Україна перетнеться у фінальному турі групового етапу. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. До 1/8 фіналу чемпіонату гарантовано вийдуть дві найкращі команди групи.

Якщо збірна України завершить груповий етап на другій сходинці, то в 1/8 фіналу 1 липня зустрінеться в Дюссельдорфі з другою командою квартету D. Там змагатимуться збірні Польщі, Нідерландів, Австрії та Франції. Фініш же першою або третьою розширить коло потенційних суперників до понад десятка.

Список матчів збірної України на Євро-2024:

  • Румунія – Україна, 17 червня, 16:00
  • Словаччина – Україна, 21 червня, 16:00
  • Україна – Бельгія, 26 червня, 19:00

Євро-2024: повний календар матчів збірної України на турнірі

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Сергія Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.

До слова, раніше підготували прев'ю групи A Євро-2024 зі збірними Німеччини, Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

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Євро 2024 Збірна України
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