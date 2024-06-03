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Збірна України зіграла внічию з Німеччиною перед Євро-2024

Нюрнберг, Понеділок 03 червня 2024 23:45
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Збірна України зіграла внічию з Німеччиною перед Євро-2024 Фото: Михайло Мудрик відзначитися голом не зумів (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України розійшлася миром зі збірною Німеччини в спарингу перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

Німеччина – Україна – 0:0

У перші чверть години команди обмінялися напівмоментами. Спершу Мудрик вибіг у контратаку, але його удар заблокував оборонець, а Циганков на добиванні пробив вище воріт. У відповідь Міттельштедт наважився пробити з дистанції – повз стійку.

Далі ініціативою заволоділа Бундестім. Зокрема, Вірц і Гросс пробили над воротами. А перед перервою двічі в епіцентрі подій опинився Мусіала. Спершу він із меж штрафного пробив повз ворота, а потім із дистанції закрутив м'яч над верхнім кутом. "Синьо-жовті" запишуть в активу шанс Яремчука – нападник бив у дотик, але Нойєр встиг зреагувати.

Зі стартом другої половини німці додали в активності. Ось Гаверц головою пробив повз стійку. А на 53-й хвилині Байєр перевірив на міцність каркас воріт збірної України пострілом із меж штрафного. Тут же він перевірив пильність Трубіна низовим ударом.

Далі в напрузі лінію оборони "синьо-жовтих", яку сформували п'ять виконавців, намагалися тримати той же Байєр і Ундав. Зокрема, з дальнім пострілом останнього впорався голкіпер. Натомість співвітчизник головою пробив повз ворота з кількох метрів.

Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. Команда Сергія Реброва виборола нічию в спарингу проти сильного суперника. Наступними опонентами "синьо-жовтих" будуть збірні Польщі та Молдови.

Склад збірної України: Трубін – Конопля (Тимчик, 81), Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко – Степаненко (Бражко, 64) – Циганков (Ярмоленко, 64), Шапаренко (Судаков, 73), Мудрик (Зубков, 64) – Яремчук (Довбик, 73)

До слова, раніше склали топ-5 найкращих матчів збірної України на чемпіонатах Європи.

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