Коли на ВДНГ приберуть радянську символіку: відповідь гендиректора Експоцентру

Що буде з радянською символікою на ВДНГ

Євген Мушкін каже, що до повномасштабного вторгнення мав доволі чітку відповідь на це запитання. Однак тепер логіка змінилася.

"Ми у 2016 році звернулися до Інституту національної пам’яті з питанням, що робити з радянською символікою. Отримали відповідь, що Експоцентр України підпадає під винятки, які передбачені законом. Є місця, де відбувається меморіалізація історії", - розповідає він.

Символіка СРСР (фото: РБК-Україна)

Очільник Експоцентру додає, що під час комуністичного режиму ВДНГ створювали як інструмент монументальної пропаганди.

"Вони переосмислювали те, що було створено до них для того, щоб промивати людям мізки. Питання в тому, чи маємо ми залишити десь цю символіку, щоб розповідати історію, аби вона не повторилася", - міркує Євген.

Варто зазначити, що країни Західної Європи створюють музеї монументальної пропаганди, де збирають подібні символи. Наприклад, колишній концтабір Аушвіц залишили як музейний проєкт.

Радянська символіка на ВДНГ (фото: РБК-Україна)

Яка ситуація зі знесенням комуністичних символів зараз

У 2016 році команда ВДНГ започаткувала ініціативу створення музею монументальної пропаганди на їхній території.

"Ми були впевненими, що все це треба залишати як частину музею, який колись з'явиться тут на ВДНГ. Тепер питання, що зараз робити. У 2022 році після повномасштабного вторгнення досвід українців став ще більш травматичний, ніж він був після 2014 року", - каже Мушкін.

Наразі позиція Експоцентру стосовно радянських символів така: відповідь на запитання, чи залишати цю символіку як частину музейного простору майбутнього, який ще не створений, повинна дати експертна спільнота.

"Ми є фактично балансоутримувачем, наша задача - зберігати ВДНГ в тому вигляді, в якому він є до моменту, поки держава у передбачений законом спосіб ухвалить рішення, що саме нам з цим робити", - пояснює таке рішення гендиректор.

Однак додає, що цього року поруч із номерами павільйонів вони планують розмістити QR-коди, які будуть розповідати історію конкретного павільйону. Зокрема й, про те, чому тут радянські символи та чому вони зараз зберігаються.



