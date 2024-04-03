Інститут нацпам'яті визнав Булгакова символом пропаганди російського імперіалізму

На думку експертів з Українського інституту національної пам'яті, письменник Михайло Булгаков є символом російської імперської політики, а перебування в публічному просторі пам'ятників на його честь - пропагандою імперської політики РФ.

В інституті зазначили, що хоча Булгаков народився і довгий час жив в Україні, його родина була вихідцями з Орловської губернії, всі його твори написані російською мовою, а за світоглядом він був імперцем та українофобом.

У висновку УІНП ідеться про те, що серед усіх письменників того часу Булгаков "стоїть найближче до нинішніх ідеологів путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні". Експерти стверджують, що навіть попри "легку критику радянської влади" письменник симпатизував більшовикам - зокрема, "оспівував захоплення червоними Києва і нищення борців за Україну - "мерзенних петлюрівців".

У творах письменника немає жодного позитивного персонажа-українця, кажуть в Українському інституті нацпам'яті. Натомість він пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви та заперечує саме існування української нації. Наприклад, у "Білій гвардії" одним із прототипів є власник будинку на Андріївському узвозі Василь Листовничий, де жила родина письменника. У романі Булгаков зображує його жадібним боягузом та пристосуванцем.