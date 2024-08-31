Коли цього року Покрова Пресвятої Богородиці

Свято Покрови Пресвятої Богородиці є важливою подією в церковному календарі, яке символізує опіку та захист Діви Марії. Це особливий час для молитви, подяки і звернення до Богородиці за допомогою і благословенням.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли будемо відзначати велике свято, а також основні заборони та традиції свята.

Коли святкуємо

Раніше велике свято припадало на 14 жовтня, збігаючись з Днем українського козацтва і Днем захисників і захисниць України.

Після переходу Православної Церкви України на новий календар, Покрову святкуватимуть 1 жовтня.

Що це за свято

Свято Покрови почали відзначати в Київській Русі одразу після запровадження християнства в X столітті. За слов’янською версією, це свято пов’язане з подіями в Константинополі, коли місто було обложене військами князя Аскольда.

Місцеві мешканці сховалися у Влахернському храмі, де зберігалася риза Діви Марії, і почали молитися Богородиці про порятунок. Раптом, у небі з’явився образ Діви Марії, яка накрила людей своєю Покровою.

Після цього вороги перестали бачити містян, і всі вони залишилися в безпеці. За легендою, навіть військо князя Аскольда стало свідком цього дива, після чого князь і його дружина прийняли християнство.

Є ще одна версія, за якою Богородиця захистила місто під час облоги сарацинів. Тоді за порятунок людей молився святий Андрій Блаженний, який побачив явлення Діви Марії о четвертій ранку.

Традиції та заборони

На свято Покрови віряни йдуть до церкви, щоб помолитися до Діви Марії. Вони просять про одужання, захист від ворогів, щастя в сім'ї та успішне завершення важливих справ.

У цей день заборонено:

Сваритися та лихословити

Робити порожні обіцянки

Відмовляти нужденним у допомозі

Займатися рукоділлям

Скаржитися на своє життя.

Покрова Пресвятої Богородиці - це важливе свято в Україні, хоч воно і не входить до числа 12 основних церковних свят. В Україні здавна святкують Покрову як завершення осінніх святкувань і початок підготовки до зими.

З Покрови починається так зване зазим'я. Селяни переводять худобу з пасовищ в хлів для зимового утримання.

Також з Покрови починається сезон весіль. Оскільки всі польові роботи завершені, це ідеальний час для святкування одруження. Раніше фату нареченої пов'язували з покровом Богородиці, що робило цей день особливим для весіль.