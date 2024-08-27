Воздвиження Хреста Господнього: головні заборони і традиції великого свята

Воздвиження Хреста Господнього належить до 12 великих свят Східної Церкви та відзначається з особливою урочистістю. Свято має один день передсвята та продовжується сім днів, протягом яких віряни дотримуються традицій і заборон, що символізують значущість цієї події.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на яку дату припадатиме велике свято за новим календарем, а також головні заборони і традиції.

Нова дата свята

Воздвиження Хреста Господнього за новим церковним календарем відзначається 14 вересня. Це свято є важливим етапом в літургійному році, присвяченим особливій релігійній події.

До календарної реформи святкування припадало на 27 вересня.

Що не можна робити на велике свято

На Воздвиження Хреста Господнього важливо дотримуватися певних обмежень. Цей святковий день пов’язаний із глибокими релігійними традиціями, тому варто бути уважним і уникати дій, які можуть принести нещастя або негативні наслідки.

Що саме не слід робити:

Розпочинати щось нове. Згідно з прикметами, будь-які нові справи та проекти, розпочаті на Воздвиження, не зможуть дати бажаних результатів, а зазнають невдачі.

Згідно з прикметами, будь-які нові справи та проекти, розпочаті на Воздвиження, не зможуть дати бажаних результатів, а зазнають невдачі. Збиратися в дорогу. Не рекомендується вирушати в подорожі, поїздки або відрядження цього дня, оскільки це може призвести до непередбачуваних проблем.

Не рекомендується вирушати в подорожі, поїздки або відрядження цього дня, оскільки це може призвести до непередбачуваних проблем. Фінансові операції. У святковий день краще не позичати грошей. Це може спричинити фінансові труднощі та негативно вплинути на щастя родини.

У святковий день краще не позичати грошей. Це може спричинити фінансові труднощі та негативно вплинути на щастя родини. Конфлікти і сварки. Важливо уникати непорозумінь та не ображати близьких людей. Залишайтеся миролюбними і ввічливими, щоб не псувати святковий настрій.

Важливо уникати непорозумінь та не ображати близьких людей. Залишайтеся миролюбними і ввічливими, щоб не псувати святковий настрій. Прогулянки на природі. На Воздвиження не рекомендується відвідувати водойми та ліс. Тварини готуються до сплячки, а змії можуть бути активні та через це небезпечні.

Дотримання цих традицій допоможе підтримати спокій і гармонію в цей важливий день.

Традиції цього дня

Традиції святкування Воздвиження Хреста Господнього мають глибоке символічне значення і відображають повагу до святині та великий духовний зміст. Ось кілька головних традицій, яких треба обов’язково дотримуватися цього дня:

Підняття хрестів у нових церквах. Будівництво нових храмів часто завершують урочистим підняттям хрестів, що символізує завершення святого будівництва і освячення церкви.

Будівництво нових храмів часто завершують урочистим підняттям хрестів, що символізує завершення святого будівництва і освячення церкви. Дотримання посту. На Воздвиження Хреста Господнього заведено дотримуватися посту, відмовляючись від їжі тваринного походження. Цей піст служить знаком поваги до мук і страждань Христа та сприяє духовному очищенню.

На Воздвиження Хреста Господнього заведено дотримуватися посту, відмовляючись від їжі тваринного походження. Цей піст служить знаком поваги до мук і страждань Христа та сприяє духовному очищенню. Приготування капусти. Традиційно в цей день українці готували капусту на зиму, а також різноманітні страви з капустою. Це пов'язано з осіннім збором урожаю та підготовкою до зими, що символізує забезпечення родини на майбутні місяці.

Святкування Воздвиження Хреста Господнього є часом для духовного збагачення і підкріплення віри, а також для дотримання традицій, що допомагають вірянам зберігати зв'язок з історією церкви та її святинями.