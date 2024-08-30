Батьківська субота у вересні: коли згадувати покійних за новим церковним календарем

Батьківська субота - це особливий день, коли українці вшановують пам'ять своїх померлих родичів та близьких. У цей день, слідуючи традиціям, відвідують церкви та кладовища, щоб помолитися за душі покійних.

РБК-Україна (проєкт Styler) розказує, коли буде Покровська Батьківська субота за новим календарем, а також заборони і традиції цього дня.

Що таке батьківська субота та нова дата

Батьківська субота - це особливий день, присвячений пам’яті померлих. Він несе глибокий сенс духовного єднання з тими, хто пішов з цього світу. Молитви, що лунають у храмах, підкреслюють вічний зв'язок між життям і смертю, а відвідини кладовища стають вираженням турботи і поваги до тих, кого вже немає поруч.

У цей день спогади про близьких перетворюються на щирі молитви за їхній спокій, нагадуючи про неперервний зв'язок між живими і померлими. Українці святкуватимуть Покровську батьківську суботу за новим церковним календарем 28 вересня.

Традиції свята

Традиція відзначати батьківську суботу виникла ще в XVI столітті. Спочатку цей день був присвячений пам'яті православних воїнів, які загинули в битвах із татарами. З часом значення цієї події розширилося, і тепер цього дня поминають усіх померлих родичів і близьких.

Батьківська субота має свої традиції та обряди. Люди обов'язково відвідують храм, де проходить святкова літургія, а потім ідуть на кладовище. Вважається, що відвідувати кладовище без попередньої участі в церковній службі й молитві неправильно.

Перед походом до церкви готують записки з іменами померлих родичів і близьких, які передають священнику для поминання під час літургії. В записках не згадують імена тих, хто скоїв самогубство, або тих, хто не був хрещений, оскільки за ними не проводяться церковні служби для поминання душі.

До церкви заведено приносити пісну їжу, яку пізніше роздають бідним. Також можна принести червоне вино, яке використовується під час богослужіння для поминання померлих.

Закінчується день поминання скромним родинним застіллям, де подають пісні страви, зокрема поминальну кутю з медом, маком і родзинками. Ця страва є символом безсмертя і воскресіння душі.

Не рекомендується залишати частування на могилах, адже це не відповідає християнським традиціям. Краще роздати їжу нужденним.

Головні заборони

Покровська батьківська субота має свої заборони, яких важливо дотримуватися в цей день.

Панахида за самогубцями. Церква не дозволяє замовляти панахиду за тими, хто позбавив себе життя.

Церква не дозволяє замовляти панахиду за тими, хто позбавив себе життя. Алкоголь. Не можна вживати алкоголь під час поминання, а також залишати алкоголь та їжу на могилах.

Не можна вживати алкоголь під час поминання, а також залишати алкоголь та їжу на могилах. Поведінка на кладовищі. Не можна галасувати, сміятися або поводитися неприйнятно. Поминання має проходити в тиші та з повагою до померлих.

Не можна галасувати, сміятися або поводитися неприйнятно. Поминання має проходити в тиші та з повагою до померлих. Погані згадки. Забороняється згадувати про померлих у негативному ключі або говорити про них погано.

Забороняється згадувати про померлих у негативному ключі або говорити про них погано. Сварки та лайка. Не можна сваритися з близькими, лихословити чи лаятися.

Не можна сваритися з близькими, лихословити чи лаятися. Фізична праця. Важка фізична праця також під забороною на цей день.

Окрім цих заборон, на Покровську батьківську суботу важливо не відмовляти в милостині чи допомозі, навіть якщо вона буде невеликою. Головне - зробити добрий вчинок.