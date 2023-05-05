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Коли Трійця 2023 за різними календарями, і чи будуть додаткові вихідні

Коли Трійця 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Трійця, або П'ятидесятниця - одне з найважливіших свят, яке має змінну дату, адже залежить від Великодня. В народі цей період називають Зеленими святами, Зеленою неділею, а держава дає додатковий вихідний. Проте цьогоріч відпочинок на Трійцю під питанням.

Коли відсвяткуємо за різними календарями, чи зміниться дата в разі переходу на новий літургійний календар - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Коли Трійця у православних і католиків

Цього дня церква вшановує триєдність Бога-Отця, Сина та Святого Духа. Свято символізує завершення всіх земних справ Ісуса Христа. Її завжди відзначають на 50-й день після Воскресіння Христового.

Цьогоріч православні відсвяткують Зелену неділю 4 червня, а католики - тижнем раніше - 28 травня.

Чи буде додатковий вихідний на Трійцю

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, наступний понеділок має бути вихідним днем, однак в країні воєнний стан. 2 травня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб - до 18 серпня 2023 року.

За мирного часу в календарі мало би бути три вихідних поспіль: 3, 4, 5 червня. Тож поки варто зачекати на рішення Верховної ради.

Чи зміниться дата Трійці, якщо Україна перейде на новий календар

Наразі в Україні активно обговорюється перехід православних на новий календар. Поки в ПЦУ готуються винести це питання на розгляд Архієрейського собору, який збереться у травні, в УГКЦ вже ухвалили відповідне рішення.

Якщо календар змінять, то усі свята будуть зміщені на 13 днів назад, окрім Великодня і пов'язаних з ним подвижних свят - Вербної неділі (за тиждень перед Великоднем), Вознесіння - через сорок днів після Великодня, Трійці - через п'ятдесят днів.

Тобто Трійцю ми святкуватимемо за усталеним календарем, адже її дата подвижна.

За церковними канонами новий рік настає 1 вересня. Відповідно саме відтоді стануть чинними зміни.

Раніше ми писали, коли Великдень 2024 і всі дати для православних та католиків на 10 років вперед.

Також читайте, які церковні свята ми будемо відзначати у травні 2023 року.

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