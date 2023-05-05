Когда Троица 2023 по разным календарям, и будут ли дополнительные выходные

Когда Троица у православных и католиков

В этот день церковь чтит триединство Бога-Отца, Сына и Святого Духа. Праздник символизирует завершение всех земных дел Иисуса Христа. Ее всегда отмечают на 50-й день после Воскресения Христова.

В этом году православные отпразднуют Зеленое воскресенье 4 июня, а католики - неделей ранее - 28 мая.

Будет ли дополнительный выходной на Троицу

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде следующий понедельник должен быть выходным днем, однако в стране военное положение. 2 мая Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток - до 18 августа 2023 года.

В мирное время в календаре должно быть три выходных подряд: 3, 4, 5 июня. Поэтому пока стоит подождать решения Верховной рады.

Изменится ли дата Троицы, если Украина перейдет на новый календарь

В настоящее время в Украине активно обсуждается переход православных на новый календарь. Пока в ПЦУ готовятся вынести этот вопрос на рассмотрение соберущегося в мае Архиерейского собора, в УГКЦ уже приняли соответствующее решение.

Если календарь поменяют, то все праздники будут смещены на 13 дней назад, кроме Пасхи и связанных с ней подвижных праздников - Вербного воскресенья (за неделю перед Пасхой), Вознесения - через сорок дней после Пасхи, Троицы - через пятьдесят дней.

То есть Троицу мы будем праздновать по старому календарю, ведь ее дата подвижная.

По церковным канонам новый год наступает 1 сентября. Соответственно именно с тех пор начнут действовать изменения.