Смішна мода: 7 дивних та абсурдних трендів різних епох

Перуки XVIII століття

У XVIII столітті перуки були не лише данню моді, але й ознакою високого соціального статусу. Безліч людей, від дворян до королів, носили величезні перуки, які інколи важили кілька кілограмів і досягали неймовірних розмірів.

Щоб зберегти їх форму, використовували спеціальні речовини, як-от віск, що було не лише незручно, але й шкідливо для здоров’я. Вважалося, що чим більший перук, тим більш впливовим є його власник. Ці перуки ставали справжніми творами мистецтва, але такий тренд був визнаний дивним в наступні століття.

Величезний перук 18 ст. (зображення: Вікіпедія)

Бандажі та корсети

У XIX столітті популярність корсетів досягла свого піка, а жінки затягувались у них настільки сильно, що навіть страждали від порушень кровообігу та дихання. У моді були не лише тісно затягнуті корсети, а й спеціальні бандажі, що мали змінювати форму тіла, створюючи "ідеальні" силуети з надзвичайно вузькою талією.

У деякі епохи носити такі вироби було обов'язковим для жінок, і це сприймалося як показник жіночності та краси. Сьогодні ми розуміємо, що такі обмеження для тіла можуть бути небезпечними, але в свій час це було наймоднішим трендом.

Сукня з корсетом та дуже вузькою талією (зображення: Вікіпедія)

Дивні макіяжні практики

У різні історичні епохи жінки використовували небезпечні й шкідливі речовини для створення «краси». Наприклад, у Стародавньому Римі та Середньовіччі для освітлення шкіри використовували свинець, що, звісно ж, був токсичним.

Крім того, у моді були штучні брови з пуха, а для покриття шкіри використовували такі токсичні інгредієнти, як ртуть та свинець. Жінки ризикували не лише своєю зовнішністю, але й здоров’ям ради того, щоб відповідати естетичним канонам свого часу.

Клеопатра та її макіяж (фото: Unian.net)

Модні тренди Древнього Єгипту

В Древньому Єгипті чоловіки та жінки носили дуже стильний і практичний одяг, включаючи накидки та туники, але що робить їх моду незвичайною - це використання чорного олівця для очей.

Єгиптяни не тільки підкреслювали красу очей, але й захищали їх від яскравого сонця. Це було не лише декоративним, але й захисним елементом одягу. Сьогодні таке використання косметики викликає подив, але для древніх єгиптян це була звичайна практика.

Нефертіті та чорне підведення очей (зображення: Вікіпедія)

Мода в епоху Ренесансу

В епоху Ренесансу чоловіки та жінки носили настільки складні і багатошарові костюми, що похід у туалет ставав справжнім випробуванням. Одним із таких трендів були високі головні убори - наприклад, hennins, які могли досягати чотирьох футів у висоту.

Ці головні убори були неймовірно важкими і незручними, але при цьому вважалися символом вишуканості та статусу. Дивно, але такі високі і громіздкі аксесуари продовжували бути популярними навіть серед королівських осіб.

Ландскнехти у одязі стилю "розрізи та буфи" (зображення: Вікіпедія)

Джинси з дірками

В останні десятиліття джинси з дірками стали популярним трендом, але насправді це не новинка. Такий стиль з’явився в 1970-х роках серед панків, як символ протесту та прагнення до самовираження.

Однак в 21 столітті цей тренд був підхоплений великими модними домами, і тепер діряві джинси стали частиною повсякденного гардеробу багатьох людей, навіть тих, хто не має до панк-культури жодного відношення.

Цей тренд, з одного боку, має свою практичну сторону - дірки роблять джинси легшими в жарку погоду, з іншого - це одна з найбільш спірних і абсурдних модних тенденцій останніх десятиліть.

Діряві джинси (фото: Freepik.com)

Платформи та каблуки

Дивні модні взуттєві тренди, такі як гігантські платформи чи каблуки, які ставали не лише незручними, а й небезпечними, з’являлись у різні епохи. Наприклад, в Середньовіччі високі каблуки вважались ознакою статусу, але вони створювали незручності при ходьбі і навіть падіння.

У 2000-х роках з’явилися платформи на таких високих каблуках, що жінки втрачали відчуття рівноваги, але все одно носили їх, щоб бути в тренді. Проте такі експерименти з взуттям завжди залишаються на межі між модою та безумством.

Взуття на платформі (фото: Вікіпедія)