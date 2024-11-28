Смешная мода: 7 странных и абсурдных трендов разных эпох

Парики XVIII века

В XVIII веке парики были не только данью моде, но и признаком высокого социального статуса. Множество людей, от дворян до королей, носили огромные парики, которые иногда весили несколько килограммов и достигали невероятных размеров.

Чтобы сохранить их форму, использовали специальные вещества, как воск, что было не только неудобно, но и вредно для здоровья. Считалось, что чем больше парик, тем влиятельнее его владелец.

Эти парики становились подлинными произведениями искусства, но такой тренд был признан странным в последующие столетия.

Огромный парик 18 в. (изображение: Википедия)

Бандажи и корсеты

В XIX веке популярность корсетов достигла своего пика, а женщины затягивались в них настолько сильно, что даже страдали нарушениями кровообращения и дыхания. В моде были не только тесно затянутые корсеты, но и специальные бандажи, которые должны менять форму тела, создавая "идеальные" силуэты с узкой талией.

В некие эры носить такие изделия было обязательным для женщин, и это воспринималось как показатель женственности и красы. Сегодня мы понимаем, что такие ограничения для тела могут быть опасными, но одно время это было самым модным трендом.

Платье с корсетом и очень узкой талией (изображение: Википедия)

Удивительные макияжные практики

В разные исторические эпохи женщины использовали опасные и вредные вещества для создания красоты. Например, в Древнем Риме и Средневековье для осветления кожи использовали свинец, который, конечно же, был токсичным.

Кроме того, в моде были искусственные брови из пуха, а для покрытия кожи использовали такие токсичные ингредиенты, как ртуть и свинец. Женщины рисковали не только своей внешностью, но и здоровьем ради того, чтобы соответствовать эстетическим канонам своего времени.

Клеопатра и ее макияж (фото: Unian.net)

Модные тренды Древнего Египта

В Древнем Египте мужчины и женщины носили очень стильную и практичную одежду, включая накидки и туники, но что делает их моду необычной - это использование черного карандаша для глаз.

Египтяне не только подчеркивали красоту глаз, но и защищали их от яркого солнца. Это было не только декоративным, но и защитным элементом одежды. Сегодня такое использование косметики вызывает удивление, но для древних египтян это была обычная практика.

Нефертити и черный подвод глаз (изображение: Википедия)

Мода в эпоху Ренессанса

В эпоху Ренессанса мужчины и женщины носили столь сложные и многослойные костюмы, что поход в туалет становился настоящим испытанием. Одним из таких трендов были высокие головные уборы - например, hennins, которые могли достигать четырех футов в высоту.

Эти головные уборы были невероятно тяжелыми и неудобными, но при этом считались символом изысканности и статуса. Удивительно, но столь высокие и громоздкие аксессуары продолжали быть популярными даже среди королевских особ.

Ландскнехты в одежде стиля "разрезы и буфы" (изображение: Википедия)

Джинсы с дырками

В последние десятилетия джинсы с дырками стали популярным трендом, но по сути это не новинка. Такой стиль появился в 1970-х годах среди панков как символ протеста и стремление к самовыражению.

Однако в 21 веке этот тренд был подхвачен большими модными домами, и теперь дырявые джинсы стали частью повседневного гардероба многих людей, даже тех, кто не имеет к панк-культуре никакого отношения.

Этот тренд, с одной стороны, имеет свою практическую сторону - дыры делают джинсы легче в жаркую погоду, с другой - это одна из самых спорных и абсурдных модных тенденций последних десятилетий.

Дырявые джинсы (фото: Freepik.com)

Платформы и каблуки

Удивительные модные обувные тренды, такие как гигантские платформы или каблуки, которые становились не только неудобными, но и опасными, появлялись в разные эпохи. К примеру, в Средневековье высокие каблуки считались признаком статуса, но они создавали неудобства при ходьбе и даже падении.

В 2000-х годах появились платформы на столь высоких каблуках, что женщины теряли чувство равновесия, но все равно носили их, чтобы быть в тренде. Однако такие эксперименты с обувью всегда остаются на грани между модой и безумием.

Обувь на платформе (фото: Википедия)