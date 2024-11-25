5 знаменитих фокусників, які творили дива на грані справжньої магії

Магія завжди вабила людей, залишаючи по собі захоплення і безліч загадок. Здатність ілюзіоністів створювати неймовірні трюки, що межують з неможливим, викликає не лише подив, а й бажання дізнатися більше про секрети їхньої майстерності.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про найвідоміших майстрів магії та ілюзії, які вплинули на мистецтво розваг і стали легендами своєї епохи.

Гаррі Гудіні

Гаррі Гудіні, безсумнівно, є одним з найвідоміших і найвпливовіших ілюзіоністів усіх часів. Його кар'єра розпочалась з простих карткових фокусів, але дуже швидко переросла у складні та небезпечні трюки.

Найбільш відомий його номер - втеча з наручників і замкнених просторів. Одним з яскравих трюків Гудіні була втеча з резервуара з водою, де він перебував у наручниках, затоплений у воді. Гудіні також прославився своїми екстремальними втечами, як-от спуск з моста в кайданах або вихід з камер смертників.

Він навіть показав трюк, де його заковували у металеві ланцюги, кидали в глибокий басейн, і він мусив вибратись, поки не втратить свідомість через нестачу повітря. Його загадкова смерть у 1924 році, викликана травмою, привертала увагу: один із фанатів вдарив його в живіт, що призвело до перитоніту.

Гаррі Гудіні перед виконанням трюку (фото: Вікіпедія)

Девід Коперфілд

Девід Коперфілд продовжив традиції Гаррі Гудіні, додавши більше видовищності та екстравагантності до своїх виступів. Одним з його найвідоміших трюків було зникнення Ейфелевої вежі, яке він показав у 1983 році.

Коперфілд також вразив публіку зникненням Статуї Свободи в Нью-Йорку, що стало одним з головних моментів в історії ілюзіонізму. Він також продемонстрував "подорож через стіни", де здавалось, що він проходить крізь товсті цегляні стіни.

Серед його екстравагантних номерів - стрибок з Ніагарського водоспаду та втеча з Алькатраса, що підкреслює його сміливість і творчий потенціал.

Копперфільд також прославився своїми сценічними експериментами, наприклад, "Ілюзією смерті" з величезним обертовим лезом, коли здавалося, що його розріжуть навпіл.

Девід Коперфілд демонструє фокус з картами (фото: Вікіпедія)

Девід Блейн

Девід Блейн здобув популярність завдяки своїм незвичайним і екстремальним трюкам, багато з яких ставили під загрозу його здоров'я. Один з найвідоміших трюків - це його перебування в саркофазі з водою, де він провів 7 днів, під водою, транслюючи перформанс у прямому ефірі.

Блейн також встановив рекорд по затримці дихання під водою, що склав 17 хвилин. Не менш вражаючим був його трюк з заморожуванням у льодовому блоці, де Блейн, як стверджувалося, провів 62 години в стані анабіозу.

Крім того, Блейн став знаменитим завдяки своїм вуличним фокусам, де він показував неймовірні здібності ховати карти та монети, що змушувало глядачів губитись у здогадках.

Девід Блейн провів у цій клітці 44 дні (фото: Вікіпедія)

Урі Геллер

Урі Геллер здобув популярність завдяки своїм психокінетичним трюкам, серед яких найбільш відомим є згинання ложок силою думки. Його виступи часто включали елементи спілкування з інопланетянами і екстрасенсорні здібності.

Під час гастролей в 2008 році він здивував глядачів, пообіцявши зігнути ложки в прямому ефірі, що стало справжнім феноменом. У одній з програм Геллер демонстрував здатність передбачати майбутнє, описуючи дії глядачів до того, як вони їх виконали.

Він також брав участь у кількох наукових експериментах, де намагався довести свою здатність змінювати матерію за допомогою розуму. Геллер також відомий тим, що використовував свої здібності в інших сферах, наприклад, при розробці нових наукових теорій.

Урі Геллер (фото: Вікіпедія)

Кріс Енджел

Кріс Енджел, відомий своїм яскравим рок-образом, поєднує елементи магії з екстремальними та небезпечними трюками.

Одним з найвражаючих його номерів є підвішування себе до вертольота за допомогою рибальських гачків, що демонструє його готовність до ризику і безстрашність.

Енджел також прославився своїми втечами з небезпечних ситуацій, наприклад, коли він був прикований до горючої машини з вибухівкою. У одному з трюків його закували в міцну металеву коробку, яку потім занурили в океан, і він повинен був вибратись до того, як його затопить.

Його нестандартний підхід до ілюзіонізму і сміливі номери зробили його одним з найбільш комерційно успішних ілюзіоністів у світі, що підтвердив його контракт з Cirque du Soleil.

Кріс Енджел схожий на справжню рок-зірку (фото: Вікіпедія)