Коли бренди ганьбилися на весь світ: кумедніші випадки невдалої реклами

Фатальні слогани

Реклама спортивного бренду Reebok із гаслом "Зраджуй своїй дівчині, а не тренуванню" стала яскравим прикладом провалу. Кампанія отримала миттєвий шквал критики за просування недоречного послання.

Ще один приклад - реклама банку HSBC, яка переклала слоган "Assume nothing" (нічого не припускай) як "Do nothing" (нічого не роби). Це коштувало компанії 10 мільйонів доларів на ребрендинг. Невдале гасло може викликати не лише осуд, а й серйозно вплинути на репутацію компанії.

"Помри за успіх" - такий собі слоган (фото: Сhzbgr.com)

Невдалий дизайн

Деякі кампанії зазнали краху через неправильне розташування елементів. Наприклад, білборд про "безпеку авіаперельотів" був розташований поруч із зображенням аварійного літака. Інший випадок стався з рекламою магазинів, де поряд із знижками на шафи був розміщений текст новини про трагедію в квартирі.

Такі помилки не лише збивають з пантелику, а й викликають обурення. Крім того, нерідко в дизайні використовується кольорова гама або шрифт, які ускладнюють сприйняття. Результатом стає не тільки естетичний провал, але й втрачений зв’язок із цільовою аудиторією.

Радісна корова трохи лякає (фото: Boredpanda.com)

Іронічна помилка

На упаковці яблук була зображена героїня, яка отруїлася саме цим фруктом. Це стало об'єктом численних мемів та жартів у соцмережах.

Подібна ситуація сталася з рекламою прального порошку, де фото блискучої підлоги супроводжувалося слоганом: "Тепер, коли підлога чиста, можна йти далі". Підпис здивував багатьох і став об’єктом насмішок.

Ще один приклад - реклама готелів, де обіцяли "найкращий сон назавжди", що сприймалося як погана асоціація. Ці випадки доводять, наскільки важливо ретельно обдумувати візуальні елементи й текст кампанії.

Фіговий листок усе псує (фото: Сhzbgr.com)

Математичні парадокси

Деякі рекламні кампанії викликали сміх через очевидні помилки. Наприклад, плакат із написом "Living with addition? Change your life today" (живеш із додаванням? Зміни своє життя сьогодні) мав на увазі боротьбу із залежністю, але його графічний дизайн змусив людей задуматися про математику.

Такі "математичні" провали можуть стати вірусними в соцмережах, але навряд чи сприяють продажам. Інший курйоз трапився з акцією, де обіцяли "3 товари за ціною 2", але в дрібному шрифті було вказано додаткові умови, які це заперечували.

"Складання" або усе ж таки "Залежність"? (фото: Сhzbgr.com)

Чутливі теми

Компанія Peloton опинилася в центрі скандалу через рекламу, де жінка отримала велотренажер як подарунок. Глядачі розкритикували ролик за натяк на те, що подарунок нав’язує ідею схуднення.

Подібні кампанії доводять, що торкатися делікатних тем потрібно дуже обережно. Крім того, реклами, що зачіпають питання віку, статі чи культури, часто отримують негативну реакцію.

Наприклад, кампанія одягу, що натякала на "ідеальне тіло", була сприйнята як токсична та дискримінаційна. Бренди повинні враховувати етику та різноманітність підходів до своєї аудиторії.

Дівчинка з бокалом занадто молода для вина (фото: Сhzbgr.com)

Невдалий переклад

Бренди, що працюють на міжнародних ринках, часто стикаються з проблемами перекладу. Наприклад, слоган Pepsi "Come alive with the Pepsi generation" у китайському перекладі звучав як "Pepsi повертає ваших предків із могил".

Ще один приклад - у японській рекламі вживання слова, яке звучало схоже на грубий вислів іншою мовою, що викликало обурення. Також у мексиканському слогані бренду, який мав бути мотивуючим, випадково використали слово з образливим значенням.