Коли квасити капусту в січні 2024, а коли не можна цього зробити - вона зіпсується

Квашена капуста - це наш український суперфуд, який додасть вам сил та вітамінів. Аби вона вийшла у вас була смачною, корисною та сподобалася усім гостям, треба знати, коли її квасити за місячним календарем.

В матеріалі були використані дані Місячного календаря.

Які дні найсприятливіші, а в які квасити капусту не треба - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коли квасити капусту у січні

Найкращими днями для квашення у січні 2024 є такі дати: 18, 19, 20, 21, 22, 23 та 24 січня.

Капуста, яка приготована в ці дні - вийде у вас хрумкою та соковитою!

Невдалими днями для квасіння капусти будуть дні молодика. То ж ніколи не квасьте її в ці дати, інакше зіпсуєте продукт! У січні це 11 та 25 січня.

Що треба знати про квашення капусти

Саме від фази місяця у день заготівлі капусти залежить її смак та якість процесу закваски.

Що треба знати перед квашенням:

заквашена капуста у повню може бути прісною

якщо квасити капусту на молодий місяць, вона буде кислою;

обираючи заготівлю під час Місяця, який спадає, капуста може бути недостатньо соленою.

Секрети квашеної капусти