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Коли квасити капусту в січні 2024, а коли не можна цього зробити - вона зіпсується

Вівторок 09 січня 2024 14:48
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Коли квасити капусту в січні 2024, а коли не можна цього зробити - вона зіпсується Коли квасити капусту в січні (Скриншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Квашена капуста - це наш український суперфуд, який додасть вам сил та вітамінів. Аби вона вийшла у вас була смачною, корисною та сподобалася усім гостям, треба знати, коли її квасити за місячним календарем.

Які дні найсприятливіші, а в які квасити капусту не треба - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі були використані дані Місячного календаря.

Коли квасити капусту у січні

Найкращими днями для квашення у січні 2024 є такі дати: 18, 19, 20, 21, 22, 23 та 24 січня.

Капуста, яка приготована в ці дні - вийде у вас хрумкою та соковитою!

Невдалими днями для квасіння капусти будуть дні молодика. То ж ніколи не квасьте її в ці дати, інакше зіпсуєте продукт! У січні це 11 та 25 січня.

Що треба знати про квашення капусти

Саме від фази місяця у день заготівлі капусти залежить її смак та якість процесу закваски.

Що треба знати перед квашенням:

  • заквашена капуста у повню може бути прісною
  • якщо квасити капусту на молодий місяць, вона буде кислою;
  • обираючи заготівлю під час Місяця, який спадає, капуста може бути недостатньо соленою.

Секрети квашеної капусти

  • Вибирайте завжди капусту овальної форми, а не круглої. Саме така капуста краще підходить для квашення.
  • Дуже важливо правильно посолити капусту. Солі не повинно бути забагато чи замало. Треба використовувати одну ложку солі без верху на кілограм капусти.
  • Для квашення капусти треба використовувати тільки камяну, нейодовану сіль.
  • Важливо гарно перемяти капусту з сіллю, доки вона не пустить сік.

Читайте також, 5 секретів квашеної капусти, без яких вона не вийде ніколи.

Раніше ми писали про те, як заквасити капусту швидкого посолу.

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