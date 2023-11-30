5 секретів квашеної капусти, без яких вона не вийде ніколи

Квашена капуста - це справжній український суперфуд, який додасть вам сил та вітамінів. Як зробити так, щоб вона завжди виходила смачною та хрусткою?

Секрети квашеної капусти

Вибирайте завжди капусту овальної форми, а не круглої. Саме така капуста краще підходить для квашення

Дуже важливо правильно посолити капусту. Солі не повинно бути забагато чи замало. Треба використовувати одну ложку солі без верху на кілограм капусти

Для квашення капусти треба використовувати тільки камяну, нейодовану сіль

Важливо гарно перемяти капусту з сіллю, доки вона не пустить сік

З цукром ваша капуста приготується швидше, ніж без нього

Рецепт квашеної капусти від Дорошкевич

Капусту нашаткувати, пересипати сіллю, дуже гарно перемʼяти руками, щоб виділився сік. Моркву й яблука натерти, перемішати з капустою. Спробувати капусту - вам має бути смачно саме по солі. Якщо трохи пересолено - не страшно, під час квасіння смак вирівняється. Скласти в ємкість, гарно притиснути, щоб виділився сік на поверхні, зверху покласти тарілку та важкий гніт - мінімум 3 кг, але краще більше.



Залишити капусту на кухні. Термін залежить від багатьох факторів - кількості цукрів в овочах, температурі в приміщенні, кількості капусти. Десь на 3-4 день капуста починає булькати, значить квасіння почалося.

Коли капуста заквасилась, відправте її в прохолодне місце (комора, балкон, холодильник) на зберігання.