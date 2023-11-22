Український суперфуд. Як приготувати квашену капусту швидкого посолу

Квашена капуста - це справжній український суперфуд та криниця вітамінів, адже такі продукти дуже корисні для кишечника. Приготувати її просто і швидко, а насолоджуватись смаком ви зможете днями.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал "Консервація. Кулінарія".