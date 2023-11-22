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Український суперфуд. Як приготувати квашену капусту швидкого посолу

Середа 22 листопада 2023 13:38
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Український суперфуд. Як приготувати квашену капусту швидкого посолу Рецепт швидкої квашеної капусти (фото: Консервація. Кулінарія)
Автор: Styler

Квашена капуста - це справжній український суперфуд та криниця вітамінів, адже такі продукти дуже корисні для кишечника. Приготувати її просто і швидко, а насолоджуватись смаком ви зможете днями.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал "Консервація. Кулінарія".

Інгредієнти

  • капуста білокачанна - 300 г
  • морква - 200 г
  • цибуля ріпчаста - 3 штуки
  • часник - 2-3 зубчики
  • Оцет 9% – 1,5 ст.л

Для розсолу:

  • вода – 0,5 л
  • цукор - 5 ст.л
  • сіль - 2 ч. ложки
  • запашний перець - горошок - 15 штук
  • лавровий лист – 3 штуки
  • перець гострий - 1 стручок

Рецепт приготування

Капусту нашаткуйте тонкою соломкою. Моркву почистіть, помийте і натріть на крупній терці. Цибулю очистіть, сполосніть холодною водою і наріжте кільцями.

У банку викладайте шарами: частина капусти, щоб вона закривала дном банки, потім частина моркви, і цибулю. Таким же чином викладіть шарами решту овочів.

Часник очистіть, поріжте пластинками, викладіть останнім шаром. Налийте в банку з овочами розсіл. Смачного!

Читайте також, коли найкраще квасити капусту в листопаді.

А також повідомляли, кому не можна їсти квашену капусту.

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