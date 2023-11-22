Український суперфуд. Як приготувати квашену капусту швидкого посолу
Квашена капуста - це справжній український суперфуд та криниця вітамінів, адже такі продукти дуже корисні для кишечника. Приготувати її просто і швидко, а насолоджуватись смаком ви зможете днями.
Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал "Консервація. Кулінарія".
Інгредієнти
- капуста білокачанна - 300 г
- морква - 200 г
- цибуля ріпчаста - 3 штуки
- часник - 2-3 зубчики
- Оцет 9% – 1,5 ст.л
Для розсолу:
- вода – 0,5 л
- цукор - 5 ст.л
- сіль - 2 ч. ложки
- запашний перець - горошок - 15 штук
- лавровий лист – 3 штуки
- перець гострий - 1 стручок
Рецепт приготування
Капусту нашаткуйте тонкою соломкою. Моркву почистіть, помийте і натріть на крупній терці. Цибулю очистіть, сполосніть холодною водою і наріжте кільцями.
У банку викладайте шарами: частина капусти, щоб вона закривала дном банки, потім частина моркви, і цибулю. Таким же чином викладіть шарами решту овочів.
Часник очистіть, поріжте пластинками, викладіть останнім шаром. Налийте в банку з овочами розсіл. Смачного!
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