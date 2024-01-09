Когда квасить капусту в январе 2024 года, а когда нельзя этого делать - она испортится
Квашеная капуста – это наш украинский суперфуд, который придаст вам силы и витамины. Чтобы она получилась у вас была вкусной, полезной и понравилась всем гостям, нужно знать, когда ее квасить по лунному календарю.
Какие дни самые благоприятные, а в какие квасить капусту не надо – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале были использованные данные Лунного календаря.
Когда квасить капусту в январе
Лучшими днями для квашения в январе 2024 года являются следующие даты: 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 января.
Капуста, которая приготовлена в эти дни - получится у вас хрустящей и сочной!
Неудачными днями для сквашивания капусты будут дни новолуния. Так что никогда не квасьте ее в эти даты, иначе испортите продукт! В январе это 11 и 25 января.
Что нужно знать о квашении капусты
Именно от фазы луны в день заготовки капусты зависит ее вкус и качество процесса закваски.
Что нужно знать перед квашением:
- заквашенная капуста в полнолуние может быть пресной
- если квасить капусту на новолуние, она будет кислой;
- выбирая заготовку во время спадающей Луны, капуста может быть недостаточно соленой.
Секреты квашеной капусты
- Выбирайте всегда капусту овальной формы, а не круглой. Именно такая капуста лучше подходит для квашения.
- Очень важно правильно посолить капусту. Соли не должно быть слишком много или мало. Надо использовать одну ложку соли без верха на килограмм капусты.
- Для квашения капусты нужно использовать только каменную, нейодированную соль.
- Важно хорошо перемять капусту с солью, пока она не пустит сок.
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Раньше мы писали о том, как заквасить капусту быстрого посола.