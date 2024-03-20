Коли в Києві розпочнуться весняні канікули: названа остаточна дата

Весняні канікули для столичних школярів розпочнуться 25 березня і триватимуть до 31 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на КМДА.
Наразі причин для перенесення канікул наразі немає. До початку канікул освітні заклади продовжать стандартну роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах з огляду на безпекову ситуацію.
Під час канікул для школярів у закладах освіти організують гурткову роботу та компенсаторні заняття з різних предметів.
Для керівників та управлінців галузі "Освіта" Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету ім. Бориса Грінченка підготував програму психоемоційного відновлення "Будьмо здорові!".
Для вчителів буде організована низка вебінарів і тренінгів з питань психологічного розвантаження та підвищення професійної майстерності.
Реальні дати й тривалість канікул для українських школярів затверджують на місцях - в кожній окремій школі, місті, громаді чи області.
Нині у більшості регіонів України на тлі повномасштабного вторгнення РФ терміни (і наявність) канікул можуть залежати від:
Водночас ще раніше в Міністерстві освіти й науки повідомляли, що поточний навчальний рік в умовах воєнного стану буде дещо довшим, ніж зазвичай - з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.
До речі, стало відомо, коли завершиться навчання у школах Київської області.
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