Коли в Києві розпочнуться весняні канікули: названа остаточна дата

Що треба знати батькам

Наразі причин для перенесення канікул наразі немає. До початку канікул освітні заклади продовжать стандартну роботу в очному, змішаному та дистанційному форматах з огляду на безпекову ситуацію.

Під час канікул для школярів у закладах освіти організують гурткову роботу та компенсаторні заняття з різних предметів.

Для керівників та управлінців галузі "Освіта" Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету ім. Бориса Грінченка підготував програму психоемоційного відновлення "Будьмо здорові!".

Для вчителів буде організована низка вебінарів і тренінгів з питань психологічного розвантаження та підвищення професійної майстерності.

Коли у школярів України весняні канікули

Реальні дати й тривалість канікул для українських школярів затверджують на місцях - в кожній окремій школі, місті, громаді чи області.

Нині у більшості регіонів України на тлі повномасштабного вторгнення РФ терміни (і наявність) канікул можуть залежати від:

безпекової ситуації

температурного режиму

ситуації зі світлом (електроенергією)

Водночас ще раніше в Міністерстві освіти й науки повідомляли, що поточний навчальний рік в умовах воєнного стану буде дещо довшим, ніж зазвичай - з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.