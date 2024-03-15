Стало відомо, коли завершиться навчання у школах Київської області

Літні канікули тішитимуть українських школярів вже незабаром. Нещодавно в Київській ОДА визначились, коли закінчується навчальний рік у школах області, а також коли почнуть працювати тимчасові екзаменаційні центри й пришкільні табори.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на брифінг заступниці голови Київського обласної державної адміністрації Жанни Осипенко розповідає, до чого готуватися школярам і їхнім батькам.

Коли у школах Київської області завершиться навчання

За словами Осипенко, навчальні заняття в школах Київської області завершаться до 31 травня.

У червні 2024 року будуть працювати:

тимчасові екзаменаційні центри

пришкільні табори

хаби з надолуження освітніх втрат

гуртки та секції

Влітку працюватиме також програма "КЕЧ", реалізована освітньою фундацією Go Global за підтримки дитячого фонду ООН UNICEF Ukraine. Її мета:

проведення занять для учнів початкових класів (у тому числі на територіях, що найбільше постраждали від воєнних дій)

заповнення прогалин у навичках читання, письма та лічби дітей

Крім того, будуть реалізовані й інші проекти, які допомагатимуть учням подолати освітні втрати. Заняття відбуватимуться, зокрема, в цифрових освітніх центрах.

Коли у школярів України весняні канікули

Реальні дати й тривалість канікул для українських школярів затверджують на місцях - в кожній окремій школі, місті, громаді чи області.

Нині у більшості регіонів України на тлі повномасштабного вторгнення РФ терміни (і наявність) канікул можуть залежати від:

безпекової ситуації

температурного режиму

ситуації зі світлом (електроенергією)

Водночас ще раніше в Міністерстві освіти й науки повідомляли, що поточний навчальний рік в умовах воєнного стану буде дещо довшим, ніж зазвичай - з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року.

При цьому орієнтовний графік весняних канікул - з 25 до 31 березня 2024 року.

Останні дзвоники у більшості шкіл можуть пройти 31 травня поточного року. Водночас до 28 червня 2024 року можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.