Когда в Киеве начнутся весенние каникулы: названа окончательная дата

Весенние каникулы для столичных школьников начнутся 25 марта и продлятся до 31 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на КГГА.
Пока причин для переноса каникул пока нет. До начала каникул образовательные заведения продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью.
Во время каникул для школьников в учебных заведениях организуют кружковую работу и компенсаторные занятия по разным предметам.
Для руководителей и управленцев отрасли "Образование" Институт последипломного образования Киевского столичного университета им. Бориса Гринченко подготовил программу психоэмоционального обновления "Будем здоровы!".
Для учителей будет организован ряд вебинаров и тренингов по психологической разгрузке и повышению профессионального мастерства.
Реальные даты и продолжительность каникул для украинских школьников утверждают на местах - в каждой отдельной школе, городе, общине или области.
В настоящее время в большинстве регионов Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ сроки (и наличие) каникул могут зависеть от:
В то же время еще ранее в Министерстве образования и науки сообщали, что текущий учебный год в условиях военного положения будет несколько длиннее обычного - с 1 сентября 2023 года до 28 июня 2024 года.
Кстати, стало известно, когда завершится обучение в школах Киевской области.
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